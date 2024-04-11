Як змінились зарплати в ІТ-сфері за перший квартал 2024 року — дані дослідження

Чоловік за столом. Фото: Adobe

Середня зарплата вакансій senior розробників у першому кварталі 2024 року скоротилась з 4-5,5 тис. доларів у січні до 3-5 тис. доларів у березні. Це найнижча верхня межа за останній рік.

Про це йдеться у дослідженні Djinni.

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Дослідники вказують, що навіть у традиційно найдорожчій категорії девопсів вилка зарплат для "сеньйорів" зменшилась до 3,5-5,5 тис. доларів, хоча протягом попередніх пів року вона становила 4-6 тис. дол.

Діапазон середньої зарплати senior розробників. Джерело: Djinni

До категорій, які не зазнали падіння, входять Security, Product Manager та Data Engineer.

Які зарплати у айтівців без досвіду

У березні зарплати досвідчених розробників повернулися до рівня попереднього кварталу: 5 тис. доларів для кандидатів з досвідом 7+ років та 4 тис. доларів для тих, хто має 5-6 років досвіду.

Кандидати з досвідом 3-4 роки очікують у середньому 2,5 тис.дол., хоча в лютому медіана становила 3 тис. дол. Схожа ситуація спостерігається і з розробниками з досвідом 2 роки: у лютому медіанна зарплата зросла до 1800 доларів, але в березні знову впала до 1500 дол.

А от розробники без досвіду зараз навряд чи можуть розраховувати на 500 доларів. У лютому і березні їх зарплати впали до 400-450 дол.

Середня зарплата розробників. Джерело: Djinni

Зниження зарплат стосується не лише розробників. Середні зарплати інших технічних кандидатів у першому кварталі 2024 року також в основному менші, ніж за той самий період у 2023 році.

Зарплати нетехнічних фахівців

Тільки в нетехнічних категоріях є зростання на +500 для тих, хто має 7 і більше років досвіду. Проте нетехнічних спеціалістів частіше наймають менш досвідчених.

Зміна зарплат найнятих кандидатів у 1 кварталі 2024 року порівняно з 2023 роком. Джерело: Djinni

Наймів на рівні 7 тис. доларів і вище помітно зменшилось. У першому кварталі 2024 року їх було лише 38, що у порівнянні з 84 у цей же період роком раніше.

Згідно з дослідженням, у березні рекрутери відправили 61 тисячу пропозицій. Це майже стільки ж, як у лютому, але на 20% менше, ніж у березні минулого року. При цьому кількість кандидатів, які отримують пропозиції, залишається на рівні 30-32 тисяч на місяць, але кількість пропозицій, які отримує один кандидат, щомісяця знижується.

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