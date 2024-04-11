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ІТ-сфера — зарплаты айтишников сильно снизились в 2024 году

11 апреля 2024 11:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как изменились зарплаты в ІТ-сфере за первый квартал 2024 года — данные исследования
Человек за столом. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Средняя зарплата вакансий senior разработчиков в первом квартале 2024 года сократилась с 4-5,5 тыс. долларов в январе до 3-5 тыс. долларов в марте. Это самый низкий верхний предел за последний год.

Об этом говорится в исследовании Djinni.

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Исследователи указывают, что даже в традиционно самой дорогой категории девопсов вилка зарплат для "сеньоров" уменьшилась до 3,5-5,5 тыс. долларов, хотя за предыдущие полгода она составляла 4-6 тыс. долл.

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Диапазон средней зарплаты senior разработчиков. Источник: Djinni

В категории, не подвергшиеся падению, входят Security, Product Manager и Data Engineer.

Какие зарплаты у айтишников без опыта

В марте зарплаты опытных разработчиков вернулись к уровню предыдущего квартала: 5 тыс. долларов для кандидатов с опытом 7+ лет и 4 тыс. долларов для тех, кто имеет 5-6 лет опыта.

Кандидаты с опытом 3-4 года ожидают в среднем 2,5 тыс. долл., хотя в феврале медиана составляла 3 тыс. долл. Похожая ситуация наблюдается и с разработчиками с опытом 2 года: в феврале медианная зарплата выросла до 1800 долларов, но в марте снова упала до 1 500 долларов.

А вот разработчики без опыта сейчас вряд ли могут рассчитывать на 500 долларов. В феврале и марте их зарплаты упали до 400–450 долл.

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Средняя зарплата разработчиков. Источник: Djinni

Снижение зарплат касается не только разработчиков. Средние зарплаты других технических кандидатов в первом квартале 2024 года также в основном меньше, чем за тот же период в 2023 году.

Зарплаты нетехнических специалистов

Только в нетехнических категориях есть рост на +500 для тех, кто имеет 7 и более лет опыта. Однако нетехнические специалисты чаще нанимаются менее опытными.

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Смена зарплат наемных кандидатов в 1 квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом. Источник: Djinni

Наем на уровне 7 тыс. долларов и выше заметно уменьшилось. В первом квартале 2024 года их было всего 38, что по сравнению с 84 в этот же период годом ранее.

Согласно исследованию, в марте рекрутеры отправили 61 тысячу предложений. Это почти столько же, сколько в феврале, но на 20% меньше, чем в марте прошлого года. При этом количество кандидатов, получающих предложения, остается на уровне 30-32 тысяч в месяц, но количество предложений, получаемых одним кандидатом, ежемесячно снижается.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском рынке труда обостряется проблема с дефицитом рабочих рук. Известно, в каких регионах работодатели больше всего ищут работников.

Мы также писали, что в Национальном банке Украины фиксируют рост заработных плат в стране. Это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.

зарплаты
работа
деньги
IT
исследование
рынок труда

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