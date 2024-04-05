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НБУ фіксує зростання зарплат в Україні — як змінились показники

5 квітня 2024 11:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Україні — НБУ розповів, як змінились показники
Гроші у гаманці. Фото: unexbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) фіксують зростання заробітних плат в країні. Це спровоковано загальною ситуацією на ринку праці, зокрема у зв'язку з кадровими проблемами.

Це випливає з Макроекономічного та монетарного огляду НБУ (квітень 2024).

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Ситуація на ринку праці України

За даними НБУ, зараз попит на робочу силу в країні продовжує зростати. Тоді як пропозиція залишається обмеженою, зокрема, через збільшення кількості мігрантів. Проблеми з дефіцитом працівників, своєю чергою, тиснуть на заробітну платню у бік підвищення.

При цьому відповідний тиск на рівень зарплати збільшився як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців.

 

зарплати
Джерело: НБУ

Очевидним впливом було також підвищення мінімальної заробітної плати на початку 2024 року.

"Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит", — йдеться в огляді.

 

зарплати
Джерело: НБУ

Посилення кадрових проблем

Також регулятор фіксує збільшення кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи. Це є свідченням про стійкий попит на робочу силу на початку року. Відповідно до опитування бізнесу, дедалі більше підприємств стикається з труднощами у пошуку не тільки кваліфікованого, а навіть некваліфікованого персоналу.

 

зарплати
Джерело: НБУ

Число тих, хто шукає роботу, у вигляді кількості резюме на порталах пошуку роботи, надалі скорочується.

 

зарплати
Джерело: НБУ

"Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію", — додають у Нацбанку.

За даними ООН, кількість мігрантів за межами країни з початку року станом на середину березня зросла на майже 150 тисяч (2%), до 6,5 мільйона осіб.

 

мігранти
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в українських чиновників зросла оплата праці. Це пов'язано з тим, що всі органи перейшли на нову грейдову систему розрахунку заробітної плати.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

НБУ
зарплати
ринок праці
гроші
роботодавці

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