Поборят ли коррупцию в Украине

Борьба с коррупцией – дело нелегкое

Опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.

Об этом говорится в авторском материале, опубликованном Новини.LIVE.

"Борьбу с коррупцией наши силовики понимают как изъятие средств в рамках обысков под камеру. Идет такое себе "соцсоревнование" между силовыми структурами за место под солнцем в послевоенный период. Но пока нет приговоров, говорить об эффективности таких мер рано. Потому что борьба с коррупцией кроме правоохранительного компонента предусматривает устранение возможностей для коррупции. Но это никому не интересно", — говорит эксперт по правовым вопросам Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Андрей Саварец.

По мнению старшего партнера адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, вся нынешняя активность силовиков — не более чем "внутривидовая" борьба за финансирование — государственное или от зарубежных партнеров.

Вместе с тем, считает управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский, поводы для оптимизма есть. В частности, тот факт, что американские и европейские аудиторы проверяют, как мы тратим их средства, означает, что спуска нам не будет, каждая копейка будет посчитана, за все расходы придется отчитываться. А реформы придется не декларировать, а реально делать. Это будет нелегко. Но это единственное, что дает надежду, что Украина выживет. И никаких обид — только бизнес!

Напомним, в прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.

При этом в прошлогодний рейтинг не попали антикоррупционные расследования, всколыхнувшие страну в январе этого года.

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О том, что означает активизация украинских антикоррупционеров — лапшу на уши Запада или единственную возможность выжить в войне — читайте в авторском материале Новини.LIVE