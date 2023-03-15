Кабмин обновил программы 5-7-9 и лизинг — какие кредиты отменяют

Кабмин обновил программы "5-7-9" и лизинга: какие кредиты отменяют
Украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
-
Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией
-
В Одессе планировали незаконно построить 24-этажку
-
ЕС выделяет 2 млрд евро на пополнение запасов боеприпасов в Украине и других странах
-
Гондурас разорвет дипотношения с Тайванем: какая причина
-
Бывший сотрудник спецслужбы задержан за шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора
-
СМИ обнародовали план кремля возвращения Молдовы под свой контроль
-
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" едет с концертом в Японию: кто из родных Танчинца там проживает
-
В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії
-
Телескоп Джеймс Уэбб "поймал" звезду на грани смерти
-
Переселенцам могут отменить статус ВПЛ и перестать выплачивать деньги: причины
Оптимизация госрасходов
Как пояснили в Министерстве финансов, сокращение расходов позволит в дальнейшем существовать соответствующим кредитным программам.
"Это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по займам и кредитному портфелю", — отметили в ведомстве.
Правительственное постановление предусматривает отмену:
- возможности получения ставок по кредитам и вознаграждениям за лизинг на уровне 0%;
- финансирования для предотвращения и преодоления последствий коронавирусной пандемии, в частности, рефинансирования соответствующих кредитов.
Какую финансовую поддержку продлили
В частности, будет действовать финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые получили кредиты в рамках проведения посевной кампании в прошлом году. А именно:
- продлили срок, в течение которого будут иметь возможность получить финподдержку на посевную кампанию;
- есть возможность продления выданных кредитов для посевных работ при погашении крупным и средним агробизнесом до 25% кредита;
- предоставили частичные госгарантии по таким кредитам.
Также в программе "Доступные кредиты 5-7-9%":
- установили ставку 9% годовых для средних и крупных предприятий по кредитам на инвестиционные цели, а при появлении новых рабочих мест ставку уменьшат до 7%;
- установили по кредитам на инвестцели ставки в 7% для микро- и малых предприятий с возможностью уменьшения для инвесткредитов до 5%;
- ввели ставку 9% по кредитам на пополнение оборотных средств для предприятий.
В программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%":
- установили компенсационное вознаграждение в размере 11% годовых для средних и крупных предприятий с возможностью уменьшения при появлении новых рабочих мест до 9%;
- 9% годовых для микро- и малых предприятий с возможностью создания новых рабочих мест до 7%.
По данным правительства, только за неделю с 6 по 10 марта около 500 предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 1,9 млрд грн. С начала действия программы, февраля 2020 года, банки выдали 57,9 тыс. кредитов на 181,6 млрд гривен.
Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.