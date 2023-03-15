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Кабмин обновил программы "5-7-9" и лизинга: какие кредиты отменяют

15 марта 2023 12:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кабмин обновил программы 5-7-9 и лизинг — какие кредиты отменяют
Программу сократили, чтобы снизить нагрузку на госбюджет
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Оптимизация госрасходов

Как пояснили в Министерстве финансов, сокращение расходов позволит в дальнейшем существовать соответствующим кредитным программам.

"Это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по займам и кредитному портфелю", отметили в ведомстве.

Правительственное постановление предусматривает отмену:

  • возможности получения ставок по кредитам и вознаграждениям за лизинг на уровне 0%;
  • финансирования для предотвращения и преодоления последствий коронавирусной пандемии, в частности, рефинансирования соответствующих кредитов.

Какую финансовую поддержку продлили

В частности, будет действовать финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые получили кредиты в рамках проведения посевной кампании в прошлом году. А именно:

  • продлили срок, в течение которого будут иметь возможность получить финподдержку на посевную кампанию;
  • есть возможность продления выданных кредитов для посевных работ при погашении крупным и средним агробизнесом до 25% кредита;
  • предоставили частичные госгарантии по таким кредитам.

Также в программе "Доступные кредиты 5-7-9%":

  • установили ставку 9% годовых для средних и крупных предприятий по кредитам на инвестиционные цели, а при появлении новых рабочих мест ставку уменьшат до 7%;
  • установили по кредитам на инвестцели ставки в 7% для микро- и малых предприятий с возможностью уменьшения для инвесткредитов до 5%;
  • ввели ставку 9% по кредитам на пополнение оборотных средств для предприятий.

В программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%":

  • установили компенсационное вознаграждение в размере 11% годовых для средних и крупных предприятий с возможностью уменьшения при появлении новых рабочих мест до 9%;
  • 9% годовых для микро- и малых предприятий с возможностью создания новых рабочих мест до 7%.

По данным правительства, только за неделю с 6 по 10 марта около 500 предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 1,9 млрд грн. С начала действия программы, февраля 2020 года, банки выдали 57,9 тыс. кредитов на 181,6 млрд гривен.

Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.

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