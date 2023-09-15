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Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт держбюджету-2024

15 вересня 2023 20:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт держбюджету-2024
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Проєкт держбюджету на 2024 рік було представлено Кабміном України у Верховній Раді. Спочатку було відомо про намір виділити 1,685 трлн гривень на забезпечення національної безпеки, а також близько 500 млрд гривень на соціальні потреби.

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту.

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За словами глави уряду Дениса Шмигаля, у бюджеті було виділено п'ять ключових областей фінансування. Після подання проєкту у Раді його розгляд буде проводитись у кілька етапів. У разі відхилення нардепами Кабмін має тиждень на внесення коригувань.

До 1 жовтня очікується аналіз Рахункової палати, а перший розгляд заплановано до 20 жовтня. На момент другого розгляду визначаються основні економічні показники. Фінальний закон має бути ухвалено до початку грудня.

Основні параметри бюджету включають:

  • Доходи: 1,746 трлн гривень;
  • Витрати: 3,308 трлн гривень;
  • Дефіцит: 1,531 трлн гривень.

Своєю чергою, Президент Зеленський наголосив на важливості фінансування оборони. Очікується інвестування у виробництво озброєння та дронів. Бюджет передбачає фінансування оборони на суму понад 1,5 трлн гривень, збільшення коштів для вітчизняної оборонної промисловості у 7 разів та 48 млрд гривень на купівлю дронів. Підтримка ветеранів збільшиться вдвічі, склавши 14,3 млрд гривень.

Також планується зростання мінімальної заробітної плати: з початку року до 7100 гривень та з квітня — до 8000 гривень. Індексацію пенсій заплановано на березень 2024 року.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.

Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.

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