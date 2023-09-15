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Кабмин внес в Верховную Раду проект госбюджета-2024

15 сентября 2023 20:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин внес в Верховную Раду проект госбюджета-2024
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Проект госбюджета на 2024 год был представлен Кабмином Украины в Верховной Раде. Изначально было известно о намерении выделить 1,685 трлн гривен на обеспечение национальной безопасности, а также около 500 млрд гривен на социальные нужды.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

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По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в бюджете было выделено пять ключевых областей финансирования. После представления проекта в Раде его рассмотрение будет проводиться в несколько этапов. В случае отклонения нардепами, Кабмин имеет неделю на внесение корректировок.

К 1 октября ожидается анализ Счетной палаты, а первое рассмотрение намечено до 20 октября. К моменту второго рассмотрения определяются основные экономические показатели. Финальный закон должен быть принят до начала декабря.

Основные параметры бюджета включают:

  • Доходы: 1,746 трлн гривен;
  • Расходы: 3,308 трлн гривен;
  • Дефицит: 1,531 трлн гривен.

В свою очередь, Президент Зеленский подчеркнул важность финансирования обороны. Ожидается инвестирование в производство вооружения и дронов. Бюджет предполагает финансирование обороны на сумму свыше 1,5 трлн гривен, увеличение средств для отечественной оборонной промышленности в 7 раз, и 48 млрд гривен на покупку дронов. Поддержка ветеранов увеличится в два раза, составив 14,3 млрд гривен.

Также планируется рост минимальной заработной платы: с начала года до 7100 гривен и с апреля — до 8000 гривен. Индексация пенсий намечена на март 2024 года.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предусматривается ее обновление.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Єдині новини "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.

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