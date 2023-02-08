Імпорт товарів з росії — Кабмін просять ввести повну заборону

Товари держави-агресора продовжують завозитися, адже діють тільки часткові торгові заборони

Від Кабінету Міністрів вимагають повністю заборонити імпорт в Україну товарів явним чи прихованим походженням із росії. Товари держави-агресора продовжують завозитися, адже діють тільки часткові торгові заборони.

Про це заявив керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Відсутність повної заборони імпорту з рф

Як зазначив Гетманцев, оскільки в країні досі відсутня повна заборона імпорту російських товарів, він офіційно звернувся до уряду з вимогою вжити відповідних заходів.

Він назвав таку практику фінансуванням держави-терориста. Також це витісняє з ринку вітчизняних виробників.

"Виявляється, досі відсутня заборона на ввезення в Україну великої кількості товарів явним чи прихованим походженням із держави-агресора через треті країни", — зауважив керівник податкового комітету.

У зверненні Гетманцева йдеться, що 2015 року Україна ввела заборону імпорту російських товарів. Проте дана заборона поширюється тільки на товари, внесені урядом до спеціального списку. Тоді як інші позиції спокійно потрапляють на митну українську територію через треті країни.

Як росія обходить санкції ЄС

Також ми писали, що обсяг експорту товарів з Європейського Союзу у росію скоротився майже наполовину за час війни в Україні. Тоді як майже на стільки ж зріс до країн СНД, свідчить інформація Європейського статистичного відомства Eurostat.

Як зазначили аналітики Euromonitor International, велика частка товарів, які ЄС експортує в СНД, надалі постачається в росію. Було виявлено близько сотні можливих "санкційних аномалій". З-поміж них — постачання легковиків з Литви у Білорусь, смартфонів і ноутбуків з Чехії у Казахстан, авіаційного гасу з Греції у Грузію.

Нагадаємо, 27 січня у Європейському Союзі проголосували за продовження обмежувальних заходів, спрямованих проти низки секторів економіки росії.