Импорт товаров из россии — Кабмин просят ввести полный запрет

Товары государства-агрессора продолжают завозиться, ведь действуют только частичные торговые запреты

От Кабинета Министров требуют полностью запретить импорт в Украину товаров явным или скрытым происхождением из россии. Товары государства-агрессора продолжают завозиться, ведь действуют только частичные торговые запреты.

Об этом заявил руководитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Отсутствие полного запрета импорта из рф

Как отметил Гетманцев, поскольку в стране до сих пор отсутствует полный запрет на импорт российских товаров, он официально обратился к правительству с требованием принять соответствующие меры.

Он назвал такую практику финансированием государства-террориста. Также это вытесняет с рынка отечественных изготовителей.

"Оказывается, до сих пор отсутствует запрет на ввоз в Украину большого количества товаров явным или скрытым происхождением из государства-агрессора через третьи страны", — отметил руководитель налогового комитета.

В обращении Гетманцева говорится, что в 2015 году Украина ввела запрет на импорт российских товаров. Однако данный запрет распространяется только на товары, внесенные правительством в специальный список. В то время как другие позиции спокойно попадают на таможенную украинскую территорию через третьи страны.

Как россия обходит санкции ЕС

Также мы писали, что объем экспорта товаров из Европейского Союза в россию сократился почти наполовину за время войны в Украине. В то время как почти на столько же вырос в страны СНГ, свидетельствует информация Европейского статистического ведомства Eurostat.

Как отметили аналитики Euromonitor International, большая часть товаров, которые ЕС экспортирует в СНГ, в дальнейшем поставляется в россию. Было обнаружено около сотни возможных "санкционных аномалий". Среди них — поставки легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.

Напомним, 27 января в Европейском Союзе проголосовали за продолжение ограничительных мер, направленных против ряда секторов экономики россии.