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Камери автофіксації в дії: за рік водії сплатили 382 млн грн штрафів

21 квітня 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — камери автофіксації принесли бюджетам 382 млн грн
Автомобільний рух у Києві. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні минулого року камери автофіксації виявили майже 2,09 млн порушень правил дорожнього руху. Водії сплатили штрафів на понад 382 млн грн.

Про це свідчать дані сервісу Opendatabot.

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Результати роботи системи автофіксації

Зазначається, що загалом система автофіксації засвідчила практично вдвічі менше порушень, ніж 2021 року. Однак з перших днів повномасштабної війни до середини травня камери не працювали.

Одразу після поновлення роботи у червні-липні камери зафіксували 32% порушень. У середньому щомісяця кількість постанов перевищувала 300 тисяч.

У листопаді-грудні, під час масованих обстрілів інфраструктури Росією, кількість порушень скоротилась. У листопаді водії отримали близько 90 тис. ухвал, або в 3,5 раза менше, ніж було на початку літа. У грудні число знизилось до 64 тисяч. У середньому у червні-жовтні виписували 260 тисяч ухвал.

При цьому інформацію про кількість сплачених штрафів за період до повномасштабного вторгнення у департаменті патрульної поліції Національної поліції надати не змогли.

Також уточнюють, що 2021 року піковими місяцями були вересень та жовтень — понад 400 тисяч постанов на місяць.

Варто зауважити, що раніше всі штрафи перераховували на один рахунок та йшли до загального бюджету. Проте з 1 лютого у рамках продовження реформи децентралізації 10% штрафів отримуватимуть місцеві бюджети, на території яких сталося правопорушення. До цього місцевим громадам надходило лише 0,5%.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, в Україні народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.

У 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і яким не більше п'яти років.

Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.

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