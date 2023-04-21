Штрафи в Україні — камери автофіксації принесли бюджетам 382 млн грн

Камери автофіксації в дії: за рік водії сплатили 382 млн грн штрафів
В Україні минулого року камери автофіксації виявили майже 2,09 млн порушень правил дорожнього руху. Водії сплатили штрафів на понад 382 млн грн.
Про це свідчать дані сервісу Opendatabot.
Результати роботи системи автофіксації
Зазначається, що загалом система автофіксації засвідчила практично вдвічі менше порушень, ніж 2021 року. Однак з перших днів повномасштабної війни до середини травня камери не працювали.
Одразу після поновлення роботи у червні-липні камери зафіксували 32% порушень. У середньому щомісяця кількість постанов перевищувала 300 тисяч.
У листопаді-грудні, під час масованих обстрілів інфраструктури Росією, кількість порушень скоротилась. У листопаді водії отримали близько 90 тис. ухвал, або в 3,5 раза менше, ніж було на початку літа. У грудні число знизилось до 64 тисяч. У середньому у червні-жовтні виписували 260 тисяч ухвал.
При цьому інформацію про кількість сплачених штрафів за період до повномасштабного вторгнення у департаменті патрульної поліції Національної поліції надати не змогли.
Також уточнюють, що 2021 року піковими місяцями були вересень та жовтень — понад 400 тисяч постанов на місяць.
Варто зауважити, що раніше всі штрафи перераховували на один рахунок та йшли до загального бюджету. Проте з 1 лютого у рамках продовження реформи децентралізації 10% штрафів отримуватимуть місцеві бюджети, на території яких сталося правопорушення. До цього місцевим громадам надходило лише 0,5%.
Що ще варто знати водіям
Нагадаємо, в Україні народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.
У 2023 році українці, які мають у власності автомобілі, повинні сплатити податки на транспорт. Йдеться про авто, вартість яких 2,512 млн грн (375 мінімалок), і яким не більше п'яти років.
Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.