Штрафы в Украине — камеры автофиксации принесли бюджетам 382 млн грн

Камеры автофиксации в действии: за год водители заплатили 382 млн грн штрафов
В Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители заплатили штрафов на более чем 382 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Opendatabot.
Результаты работы системы автофиксации
Отмечается, что в целом система автофиксации показала практически вдвое меньше нарушений, чем в 2021 году. Однако с первых дней полномасштабной войны до середины мая камеры не работали.
Сразу после возобновления работы в июне-июле камеры зафиксировали 32% нарушений. В среднем ежемесячно количество постановлений превышало 300 тысяч.
В ноябре-декабре, во время массированных обстрелов инфраструктуры Россией, количество нарушений сократилось. В ноябре водители получили около 90 тыс. определений, или в 3,5 раза меньше, чем было в начале лета. В декабре число снизилось до 64 тысяч. В среднем в июне-октябре выписывали 260 тысяч постановлений.
При этом информацию о количестве уплаченных штрафов за период до полномасштабного вторжения в департамент патрульной полиции Национальной полиции предоставить не смогли.
Также уточняют, что в 2021 году пиковыми месяцами были сентябрь и октябрь — более 400 тысяч постановлений в месяц.
Следует заметить, что раньше все штрафы перечислялись на один счет и шли в общий бюджет. Тем не менее, с 1 февраля в рамках продолжения реформы децентрализации 10% штрафов будут получать местные бюджеты, на территории которых произошло правонарушение. До этого местным общинам поступало всего 0,5%.
Что еще стоит знать водителям
Напомним, в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.
В 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.
Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.