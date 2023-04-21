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Камеры автофиксации в действии: за год водители заплатили 382 млн грн штрафов

21 апреля 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — камеры автофиксации принесли бюджетам 382 млн грн
Автомобильное движение в Киеве. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в прошлом году камеры автофиксации обнаружили почти 2,09 млн нарушений ПДД. Водители заплатили штрафов на более чем 382 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Opendatabot.

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Результаты работы системы автофиксации

Отмечается, что в целом система автофиксации показала практически вдвое меньше нарушений, чем в 2021 году. Однако с первых дней полномасштабной войны до середины мая камеры не работали.

Сразу после возобновления работы в июне-июле камеры зафиксировали 32% нарушений. В среднем ежемесячно количество постановлений превышало 300 тысяч.

В ноябре-декабре, во время массированных обстрелов инфраструктуры Россией, количество нарушений сократилось. В ноябре водители получили около 90 тыс. определений, или в 3,5 раза меньше, чем было в начале лета. В декабре число снизилось до 64 тысяч. В среднем в июне-октябре выписывали 260 тысяч постановлений.

При этом информацию о количестве уплаченных штрафов за период до полномасштабного вторжения в департамент патрульной полиции Национальной полиции предоставить не смогли.

Также уточняют, что в 2021 году пиковыми месяцами были сентябрь и октябрь — более 400 тысяч постановлений в месяц.

Следует заметить, что раньше все штрафы перечислялись на один счет и шли в общий бюджет. Тем не менее, с 1 февраля в рамках продолжения реформы децентрализации 10% штрафов будут получать местные бюджеты, на территории которых произошло правонарушение. До этого местным общинам поступало всего 0,5%.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.

В 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об автомобилях, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и которым не больше пяти лет.

Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.

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