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Кандидат у президенти США планує перевести весь бюджет країни на криптовалютний блокчейн

24 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший хоче перевести держбюджет США на криптовалютний блокчейн — навіщо
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший на тлі монети біткоїна. Фото ілюстративне: cryptopolitan.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У разі, якщо Роберт Френсіс Кеннеді-молодший стане Президентом США, весь державний бюджет країни може перейти на криптовалютний блокчейн. На думку політика, це дозволить забезпечити прозорість і підзвітність видатків.

Про це у вівторок, 23 квітня, повідомило видання noworries.news.

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За словами Кеннеді-молодшого, якщо він стане Президентом США, кожен американець матиме можливість переглядати будь-яку статтю бюджету. Таку обіцянку політик дав своїм виборцям під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Мічиган.

"Я переведу весь бюджет США на блокчейн, і ми матимемо 300 мільйонів спостерігачів за бюджетом. Якщо хтось витратить 16 тисяч доларів на сидіння для унітаза, про це дізнаються всі!", — наголосив кандидат у Президенти США.

Кеннеді-молодший певен: завдяки таким змінам платники податків знатимуть, на що саме витрачаються їхні кошти, Америка залишатиметься лідером інновацій, а громадяни зберігатимуть фінансову свободу.

Нагадаємо, високопосадовці з Нацполіції, прокуратури, а також депутати міськрад і ВРУ найчастіше купують таку криптовалюту як BTC, ETC, USDT.

Також ми пояснювали, до яких змін може призвести четвертий халвінг біткоїна, який відбувся 20 квітня.

США
інвестиції
криптовалюта
економія
фінанси
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