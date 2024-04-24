Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший хочет перевести госбюджет США на криптовалютный блокчейн -— зачем

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший на фоне биткоина монеты. Фото иллюстративное: cryptopolitan.com

В случае если Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший станет Президентом США, весь государственный бюджет страны может перейти на криптовалютный блокчейн. По мнению политика, это позволит обеспечить прозрачность и подотчетность расходов.

Об этом во вторник, 23 апреля, сообщило издание noworries.news.

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По словам Кеннеди-младшего, если он станет Президентом США, у каждого американца будет возможность пересматривать любую статью бюджета. Такое обещание политик дал своим избирателям во время выступления на предвыборном митинге в штате Мичиган.

"Я переведу весь бюджет США на блокчейн, и у нас будет 300 миллионов наблюдателей за бюджетом. Если кто-то потратит 16 тысяч долларов на сиденье для унитаза, об этом узнают все!", — подчеркнул кандидат в президенты США.

Кеннеди-младший уверен: благодаря таким изменениям налогоплательщики будут знать, на что тратятся их средства, Америка будет оставаться лидером инноваций, а граждане будут сохранять финансовую свободу.

Напомним, чиновники из Нацполиции, прокуратуры, а также депутаты горсоветов и ВРУ чаще всего покупают такую криптовалюту как BTC, ETC, USDT.

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