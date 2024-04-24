Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Кандидат в президенты США планирует перевести весь бюджет страны на криптовалютный блокчейн arrow

Кандидат в президенты США планирует перевести весь бюджет страны на криптовалютный блокчейн

24 апреля 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший хочет перевести госбюджет США на криптовалютный блокчейн -— зачем
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший на фоне биткоина монеты. Фото иллюстративное: cryptopolitan.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В случае если Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший станет Президентом США, весь государственный бюджет страны может перейти на криптовалютный блокчейн. По мнению политика, это позволит обеспечить прозрачность и подотчетность расходов.

Об этом во вторник, 23 апреля, сообщило издание noworries.news.

Читайте также:

Что говорит кандидат в президенты США о переходе госбюджета на криптовалютный блокчейн

По словам Кеннеди-младшего, если он станет Президентом США, у каждого американца будет возможность пересматривать любую статью бюджета. Такое обещание политик дал своим избирателям во время выступления на предвыборном митинге в штате Мичиган.

"Я переведу весь бюджет США на блокчейн, и у нас будет 300 миллионов наблюдателей за бюджетом. Если кто-то потратит 16 тысяч долларов на сиденье для унитаза, об этом узнают все!", — подчеркнул кандидат в президенты США.

Кеннеди-младший уверен: благодаря таким изменениям налогоплательщики будут знать, на что тратятся их средства, Америка будет оставаться лидером инноваций, а граждане будут сохранять финансовую свободу.

Напомним, чиновники из Нацполиции, прокуратуры, а также депутаты горсоветов и ВРУ чаще всего покупают такую криптовалюту как BTC, ETC, USDT.

Также мы объясняли, к каким изменениям может привести четвертый халвинг биткоина, который состоялся 20 апреля.

США
инвестиции
криптовалюта
экономия
финансы
биткоин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри