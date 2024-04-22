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Яку криптовалюту купують українські прокурори та депутати — рейтинг

22 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Яку криптовалюту купують українські політики
Чоловік тримає у руці біткоїн. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні найчастіше купують криптовалюту високопосадовці з Нацполіції, прокуратури, а також депутати міськрад і ВРУ. Дані про операції з криптою держслужбовці внесли до своїх декларацій за 2023 рік. 

Про це повідомляє профільне видання Incrypted, яке проаналізувало декларації українських чиновників. 

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Поліція та прокуратура — лідери криптовалютного рейтингу

"Найбільшою популярністю цифрові активи користуються серед представників Нацполіції та прокуратури. З 1834 подібних звітів 514 належать співробітникам цих структур", — пише Incrypted. 

Також видання зробило графіку, на якій видно, де саме працюють службовці-любителі крипти. До ТОП-10 потрапили поліція, прокуратура, міськради, суди, обладміністрації та облради, податкова, митна служба, НБУ. Цікаво, що українські парламентарі — у хвості рейтингу. 

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Розподіл декларантів криптовалют за структурами. Фото: incrypted.com

Яку криптовалюту полюбляють купувати українські посадовці

У редакції Incrypted підрахували, скільки криптовалюти задекларували праціники Нацполіції. 

  • 29,6 BTC (понад $2 млн на момент написання);
  • 223 ETH (майже $783 000);
  • понад 196 500 USDT.

Декларанти з прокуратури купували крипту не так жваво: 

  • 15,9 BTC (близько $1,1 млн);
  • 208 ETH ($730 000);
  • понад 753 100 USDT.

Представники міських рад, схоже, знають, як заробляти на криптовалютній біржі: 

  • 34,6 BTC ($2,4 млн);
  • 240 ETH (майже $843 000);
  • близько 128 000 USDT.

Вподобання народних депутатів 

Народні обранці, згідно з поданими деклараціями за 2023 рік, менше цікавляться біткоїном. Про операції з криптовалютами повідомили 14 нардепів. Incrypted нагадує, що депутат від партії "Слуга народу" Олег Бондаренко входить до ТОП-10 найбільших біткоїнів-власників серед українських декларантів. У своїй декларації він вказав 80 BTC.

20 квітня ми повідомляли, що вартість біткоїна може впасти до 20 тисяч доларів. У разі таких змін компанії, які мали значні інвестиції в цю криптовалюту, можуть втратити чимало коштів.

Також аналітики розповіли, як вигідно та безпечно купувати біткоїн в Україні. 

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