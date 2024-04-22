Яку криптовалюту купують українські політики

Яку криптовалюту купують українські прокурори та депутати — рейтинг
В Україні найчастіше купують криптовалюту високопосадовці з Нацполіції, прокуратури, а також депутати міськрад і ВРУ. Дані про операції з криптою держслужбовці внесли до своїх декларацій за 2023 рік.
Про це повідомляє профільне видання Incrypted, яке проаналізувало декларації українських чиновників.
Поліція та прокуратура — лідери криптовалютного рейтингу
"Найбільшою популярністю цифрові активи користуються серед представників Нацполіції та прокуратури. З 1834 подібних звітів 514 належать співробітникам цих структур", — пише Incrypted.
Також видання зробило графіку, на якій видно, де саме працюють службовці-любителі крипти. До ТОП-10 потрапили поліція, прокуратура, міськради, суди, обладміністрації та облради, податкова, митна служба, НБУ. Цікаво, що українські парламентарі — у хвості рейтингу.
Яку криптовалюту полюбляють купувати українські посадовці
У редакції Incrypted підрахували, скільки криптовалюти задекларували праціники Нацполіції.
- 29,6 BTC (понад $2 млн на момент написання);
- 223 ETH (майже $783 000);
- понад 196 500 USDT.
Декларанти з прокуратури купували крипту не так жваво:
- 15,9 BTC (близько $1,1 млн);
- 208 ETH ($730 000);
- понад 753 100 USDT.
Представники міських рад, схоже, знають, як заробляти на криптовалютній біржі:
- 34,6 BTC ($2,4 млн);
- 240 ETH (майже $843 000);
- близько 128 000 USDT.
Вподобання народних депутатів
Народні обранці, згідно з поданими деклараціями за 2023 рік, менше цікавляться біткоїном. Про операції з криптовалютами повідомили 14 нардепів. Incrypted нагадує, що депутат від партії "Слуга народу" Олег Бондаренко входить до ТОП-10 найбільших біткоїнів-власників серед українських декларантів. У своїй декларації він вказав 80 BTC.
20 квітня ми повідомляли, що вартість біткоїна може впасти до 20 тисяч доларів. У разі таких змін компанії, які мали значні інвестиції в цю криптовалюту, можуть втратити чимало коштів.
Також аналітики розповіли, як вигідно та безпечно купувати біткоїн в Україні.
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