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Учетверте за історію криптовалют відбувся халвінг біткоїна — що це значить

21 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Прогноз щодо біткоїна — як зміниться вартість криптовалюти після халвінгу
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: minfin.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У суботу, 20 квітня, відбувся четвертий за час існування першої криптовалюти халвінг біткоїна. Винагорода за блок скоротилася вдвічі.

Про це 20 квітня повідомило видання noworries.news.

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Що відомо про четвертий халвінг біткоїна

Подія сталася на блоці 840 тисяч. Майнер, який добув наступний блок, отримає не 6,25 біткоїна, як останні чотири роки, а лише 3,125. Щоденна емісія складатиме близько 450 BTC замість 900, а річна — впаде орієнтовно до 0,85% від загальної кількості в 21 мільйон монет.

Зараз видобуто приблизно 93,7% BTC. За задумом розробника біткоїна Сатоші Накамото, халвінг потрібен для того, щоб почав наростати дефіцит криптовалюти та зростала її цінність. У другому циклі біткоїн подорожчав порівняно з першим у 54 рази, у третьому — у 13 разів, а в четвертому — у вісім разів.

Напередодні аналітики інвестиційно-банківського холдингу JPMorgan припускали, що після цієї події біткоїн подешевшає.

Нагадаємо, аналітик 10x Research Маркус Тілен прогнозував, що після халвінгу майнери біткоїна зможуть продати криптовалюту за п'ять мільярдів доларів.

Також ми писали про те, що аналітики дослідницької та брокерської фірми Bernstein прогнозують ріст біткоїна після халвінгу до 150 тисяч доларів.

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