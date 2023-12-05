Хто має право на отримання субсидій

Платіжки на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Крім того, право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.

Про це нагадує Міністерство соціальної політики.

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Як розраховується субсидія

Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто в Україні не має права на субсидію.

Зокрема, субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.

Писали Новини.LIVE про те, що в грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.

На зимовий сезон 2023−2024 нормативи опалення уряд підвищив учетверо, і вони будуть такі для субсидії:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Було враховано зростання вартості вугілля та дров, тому тепер субсидії та пільги покриватимуть більшу частину грошових витрат на купівлю твердого палива.

Розмір допомоги розраховують в індивідуальному порядку для кожної родини, залежно від доходів. Цьогоріч для визначення розміру субсидії на побутове паливо нема потреби звертатися спеціально до органів ПФУ.

Якщо вже призначена субсидія на купівлю пічного палива, нову допомогу перерахують автоматично. Загалом можна отримати близько 16 тис. грн компенсації.

