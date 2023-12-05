Кто имеет право на получение субсидий

Платёжки на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Об этом напоминает Министерство социальной политики.

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Как рассчитывается субсидия

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

расчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия;

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15% и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто в Украине не имеет права на субсидию.

В частности, субсидия не назначается, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

Писали Новини.LIVE о том, что в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.

На зимний сезон 2023-2024 нормативы отопления правительство повысило вчетверо:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

Был учтен рост стоимости угля и дров, поэтому субсидии и льготы будут покрывать большую часть денежных затрат на покупку твердого топлива.

Размер пособия рассчитывают в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. В этом году для определения размера субсидии на бытовое топливо нет необходимости обращаться специально в органы ПФУ.

Если назначена субсидия на покупку печного топлива, новую помощь перечислят автоматически. В общей сложности можно получить около 16 тыс. грн компенсации.