Кто имеет право на получение субсидий

Кто имеет право на получение жилищных субсидий
Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.
Об этом напоминает Министерство социальной политики.
Как рассчитывается субсидия
Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:
- расчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия;
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15% и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто в Украине не имеет права на субсидию.
В частности, субсидия не назначается, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.
Если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.
Писали Новини.LIVE о том, что в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.
На зимний сезон 2023-2024 нормативы отопления правительство повысило вчетверо:
- на уголь — 2,23 тонны;
- на дрова — 7,41 тонны.
Был учтен рост стоимости угля и дров, поэтому субсидии и льготы будут покрывать большую часть денежных затрат на покупку твердого топлива.
Размер пособия рассчитывают в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. В этом году для определения размера субсидии на бытовое топливо нет необходимости обращаться специально в органы ПФУ.
Если назначена субсидия на покупку печного топлива, новую помощь перечислят автоматически. В общей сложности можно получить около 16 тыс. грн компенсации.
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