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Кто имеет право на получение жилищных субсидий

5 декабря 2023 13:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Кто имеет право на получение субсидий
Платёжки на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Об этом напоминает Министерство социальной политики.

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Как рассчитывается субсидия

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

  • расчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия;
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15% и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто в Украине не имеет права на субсидию.

В частности, субсидия не назначается, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

Писали Новини.LIVE о том, что в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.

На зимний сезон 2023-2024 нормативы отопления правительство повысило вчетверо:

  • на уголь — 2,23 тонны;
  • на дрова — 7,41 тонны.

Был учтен рост стоимости угля и дров, поэтому субсидии и льготы будут покрывать большую часть денежных затрат на покупку твердого топлива.

Размер пособия рассчитывают в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. В этом году для определения размера субсидии на бытовое топливо нет необходимости обращаться специально в органы ПФУ.

Если назначена субсидия на покупку печного топлива, новую помощь перечислят автоматически. В общей сложности можно получить около 16 тыс. грн компенсации.

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