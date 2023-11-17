Субсидії в Україні — як отримати допомогу боржникам

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак, допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

Про те, як оформити субсидію тим, у кого накопичився борг, розповіли представники Міністерства соціальної політики.

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Як отримати субсидії за наявності боргу

За даними Міністерства соціальної політики, держава продовжує надавати субсидії. Щоб отримати допомогу у повному обсязі, потрібно подати пакет документів до 30 листопада. Однак, злісним боржникам оформити її не вдасться. Якщо громадянин зголоситься поступового погашати борг, тоді можна розраховувати на підтримку в оплаті комуналки.

Так, у допомозі на сплату комунальних послуг відмовляють, якщо:

у споживача накопичився борг за комунальні послуги на суму, яка більша 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та становить 680 грн;

термін простроченого боргу становить понад три місяці.

"Навіть за таких обставин, житлова субсидія може бути призначена, зокрема, у разі укладення договору реструктуризації заборгованості між надавачем та споживачем комунальної послуги. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію", — повідомили у відомстві.

Якщо у призначенні субсидії на комунальні послуги громадянину відмовили через борг, можна подати нову заяву про її призначення, однак на цей раз в заяві необхідно вказати тільки ті послуги, за якими суми заборгованості нема.

Договір реструктуризації

Українцям пояснили, як можна оформити договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за отримані послуги.

Реструктуризацією або розстрочкою заборгованості називають рівномірно розподілені на певний термін добровільні виплати суми боргу. Її можна оформити на:

утримання житла і комунальних послуг;

гаряче та холодне водопостачання;

опалення;

газопостачання;

послуги водовідведення;

електроенергію;

вивезення побутового сміття.

Щоб укласти договір та використати механізм реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно:

подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);

картка платника податків (не надається власником ID-картки за наявності ІПН у зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням/квартирою та витяг з Держреєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиметься представником власника).

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Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.