Кто не имеет права на субсидию — перечень
Министерство социальной политики напоминает, кто из украинцев не имеет права на получение жилищных субсидий.
Об этом говорится на вебсайте Минсоцполитики.
Кто не имеет права на субсидии
Субсидия не назначается, если:
1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов;
2) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно:
- покупку земельного участка, жилой недвижимости, другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату любых работ или услуг, кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья;
- взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;
- благотворительную деятельность (исключительно посредством уплаты средств);
- предоставление финансовой помощи, ссуды;
– покупку безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов.
В то же время жилищные субсидии назначаются в случае покупки жилья в течение шести месяцев после продажи другой жилой недвижимости, являвшейся единственным жилым помещением в собственности лица, и доходы от такой продажи не учитываются в совокупном доходе домохозяйства;
3) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1-е число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения;
4) на 1-е число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;
5) в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.
6) в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста и у них отсутствуют доходы, учитываемые при назначении жилищной субсидии; они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы; они не уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
7) гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа;
8) в случае получения от предприятий-поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает сорок не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии. Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке;
9) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев.
Напомним, в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.
Украинское государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов.
Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.
Новини.LIVE писали о том, что нужно знать при расчете субсидии.
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