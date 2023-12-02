Кто не имеет права на субсидию

Расчёт субсидии. Фото: Новини.LIVE

Министерство социальной политики напоминает, кто из украинцев не имеет права на получение жилищных субсидий.

Об этом говорится на вебсайте Минсоцполитики.

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Кто не имеет права на субсидии

Субсидия не назначается, если:

1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов;

2) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно:

- покупку земельного участка, жилой недвижимости, другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату любых работ или услуг, кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья;

- взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;

- благотворительную деятельность (исключительно посредством уплаты средств);

- предоставление финансовой помощи, ссуды;

– покупку безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов.

В то же время жилищные субсидии назначаются в случае покупки жилья в течение шести месяцев после продажи другой жилой недвижимости, являвшейся единственным жилым помещением в собственности лица, и доходы от такой продажи не учитываются в совокупном доходе домохозяйства;

3) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1-е число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения;

4) на 1-е число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

5) в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

6) в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста и у них отсутствуют доходы, учитываемые при назначении жилищной субсидии; они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы; они не уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

7) гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа;

8) в случае получения от предприятий-поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает сорок не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии. Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке;

9) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев.

Напомним, в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.

Украинское государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов.

Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

Новини.LIVE писали о том, что нужно знать при расчете субсидии.