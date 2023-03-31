Хто з дітей має право на пільгове харчування в закладах освіти: перелік

Харчування дітей

У закладах освіти дитина проводить значну частину дня, тому дуже важливою є організація щоденного харчування. Є кілька категорій дітей, які мають право на безоплатне або частково платне харчування.

Про це повідомляє освітній омбудсмен України.

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Категорії дітей, яким гарантується безоплатне харчування на державному рівні:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);

діти з малозабезпечених сімей (тобто сімей, які з поважних або незалежних від них причин, мають середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї) та сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (частина 3 статті 56 Закону України "Про освіту");

діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також інші сім’ї (статті 10 та 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

діти – внутрішньо переміщені особи;

діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування за рішенням органів місцевого самоврядування:

Органи місцевого самоврядування відповідним рішенням можуть визначати також і інші категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування (частина 3 статті 56 Закону України "Про освіту"). Наприклад, за рішенням місцевих рад, в окремих територіальних громадах пільги на безоплатне харчування можуть отримувати також діти захисників та захисниць України, які захищають Україну під час повномасштабної війни, але не мають статусу учасника бойових дій або які не зареєстровані за територією проживання, на якій зареєстрована дитина (рішення Київської міської ради від 23.03.2023 р.).

Досить часто місцеві органи влади встановлюють безоплатне харчування для учнів 1-4 класів.

Зменшення плати за харчування для окремих категорій дітей:

Законодавством визначаються обставини, за яких для батьків може зменшуватися розмір плати за харчування дитини.

Наприклад, розмір плати за харчування в закладах дошкільної освіти зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

Детальніше читайте у пункті 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах.

Хто має забезпечувати безоплатним харчуванням:

Основним документом, який регулює харчування дітей у закладах освіти, є Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305.

Відповідно до пункту 4, для перелічених у попередньому розділі категорій дітей саме засновник закладів освіти забезпечують безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти за кошти відповідних бюджетів відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності) харчування.

Рішення ж про надання пільг на харчування іншим категоріям дітей місцеві влади приймають у межах видатків місцевого бюджету.

Відповідальність за планування та організацію харчування в закладах освіти несе засновник, керівник відповідного закладу, а також постачальник харчових продуктів та/або послуг з харчування.

Режим харчування учнів, що проживають у сім’ях і харчуються за власні кошти, визначає керівник відповідного закладу освіти та медичний працівник, який перебуває в штаті такого закладу або закладу охорони здоров’я, що здійснює медичне обслуговування закладу освіти відповідно до заяви учнів чи їх батьків, з урахуванням функціональних можливостей їдальні.

Дитячі садочки:

Відповідно до пункту 8 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, вартість харчування в закладах дошкільної освіти переглядають і встановлюють засновник таких закладів щороку відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування в закладі освіти.

Відповідно до пункту 17 згаданого Порядку, в закладах дошкільної освіти режим харчування залежить від режиму роботи закладу.

Вартість безоплатного гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що провадять освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти також встановлюють засновник (засновники) таких закладів щороку.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших груп, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування.

Заклади загальної середньої освіти:

У закладах загальної середньої освіти денної форми навчання за рішенням педагогічної ради заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10 — у повному обсязі; 15 — на половину вартості.

Заклад загальної середньої освіти може прийняти рішення про звільнення у повному обсязі від плати за харчування не більш як 25% чисельності групи за списком учнів, які проживають у пришкільних інтернатах.

Облік здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням, веде класний керівник/вихователь.

Які документи необхідно подавати, щоб отримати пільги на харчування:

Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до законодавства (пункт 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку).

Для отримання пільги необхідно звернутися до керівництва закладу освіти з відповідною заявою та надати копію документів, що підтверджують пільги.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання, документом, що підтверджує отримання пільги на харчування може бути рішення суду або місцевого виконавчого комітету про надання статусу дитини-сироти.

Для дітей з особливими освітніми потребами потрібен висновок інклюзивно-ресурсного центру.

Для батьків дітей із малозабезпечених сімей та сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" підставою для звільнення від плати за харчування є довідка про призначення такої допомоги.

Для дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", залежно від ситуації, це можуть бути відповідні посвідчення батьків або довідка (про смерть або загибель, що підтверджує статус, довідка з військової частини).

Для дітей ВПО, дітей, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів — довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та рішення виконавчого комітету про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відповідно.

Для дітей із багатодітних сімей — копія посвідчення про надання статусу багатодітної сім’ї.

Нагадаємо, в Україні громадянам пільгових категорій надають знижку на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому є умова — потрібно, щоб дохід не перевищував встановлену норму.