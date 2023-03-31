Кто из детей имеет право на льготное питание в учебных заведениях: перечень

Питание детей

В учебных заведениях ребенок проводит значительную часть дня, поэтому очень важна организация ежедневного питания. Есть несколько категорий детей, которые имеют право на бесплатное или частично платное питание.

Об этом сообщает образовательный омбудсмен Украины.

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Категории детей, которым гарантируется бесплатное питание на государственном уровне:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, которые обучаются в специальных и инклюзивных классах (группах);

дети из малообеспеченных семей (т.е. семей, которые по уважительным или независимым от них причинам, имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи) и семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" ";

дети из семей погибших (умерших) ветеранов войны и семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, определенных в статьях 10 и 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (часть 3 статьи 56 Закона Украины "Об образование");

дети умерших участников боевых действий, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, до окончания этих учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;

дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства, а также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

семьи лиц, погибших (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также другие семьи (статьи 10 и 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

дети — внутренне перемещенные лица;

дети, которые имеют статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, являющихся лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавших в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении, согласно Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Категории детей, которые могут получать бесплатное питание по решению органов местного самоуправления:

Органы местного самоуправления соответствующим решением могут определять и другие категории детей, которые могут получать бесплатное питание (часть 3 статьи 56 Закона Украины "Об образовании"). Например, по решению местных советов, в отдельных территориальных общинах льготы на бесплатное питание могут получать также дети защитников и защитниц Украины, которые защищают Украину во время полномасштабной войны, но не имеют статуса участника боевых действий или не зарегистрированы по территории проживания, на которой зарегистрирована ребенок (решение Киевского городского совета от 23.03.2023 года).

Довольно часто местные органы власти устанавливают бесплатное питание для учеников 1-4 классов.

Уменьшение платы за питание для отдельных категорий детей:

Законодательством определяются обстоятельства, при которых для родителей может уменьшаться размер платы за питание ребенка.

К примеру, размер платы за питание в заведениях дошкольного образования уменьшается на 50% для родителей, в семьях которых трое и более детей.

Более подробно читайте в пункте 2.3 Порядка установления платы для родителей за пребывание детей в государственных и коммунальных дошкольных и интернатных учебных заведениях.

Кто должен обеспечивать бесплатным питанием:

Основным документом, регулирующим питание детей в учебных заведениях, является Порядок организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 24 марта 2021 г. № 305.

Согласно пункту 4, для перечисленных в предыдущем разделе категорий детей именно учредитель учебных заведений обеспечивают бесплатное горячее питание в государственных и коммунальных учебных заведениях за средства соответствующих бюджетов в соответствии с установленным в учебном заведении режимом (кратности) питания.

Решение же о предоставлении льгот по питанию другим категориям детей местные власти принимают в пределах расходов местного бюджета.

Ответственность за планирование и организацию питания в учебных заведениях несет учредитель, руководитель соответствующего заведения, а также поставщик пищевых продуктов и/или услуг по питанию.

Режим питания учеников, которые проживают в семьях и питаются за собственные средства, определяет руководитель соответствующего учебного заведения и медицинский работник, находящийся в штате такого заведения или учреждения здравоохранения, осуществляющего медицинское обслуживание учебного заведения в соответствии с заявлением учащихся или их родителей, с учетом функциональных возможностей столовой.

Детские садики:

Согласно пункту 8 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования пересматривают и устанавливают учредитель таких заведений ежегодно в соответствии с нормами питания с учетом режима питания в учебном заведении.

Согласно пункту 17 упомянутого Порядка, в учреждениях дошкольного образования режим питания зависит от режима работы заведения.

Стоимость бесплатного горячего питания в заведениях общего среднего образования и других учебных заведениях, осуществляющих образовательную деятельность на определенном уровне (уровнях) полного общего среднего образования, также устанавливают учредитель (учредители) таких заведений ежегодно.

Льготные условия оплаты питания детей в учреждениях дошкольного образования для многодетных и малообеспеченных семей и других групп, нуждающихся в социальной поддержке, предоставляются по решению органа местного самоуправления.

Учреждения общего среднего образования:

В заведениях общего среднего образования дневной формы обучения по решению педагогического совета заведение может освободить от платы за питание воспитанников групп продленного дня (в процентах от численности группы по списку): 10 — в полном объеме; 15 – на половину стоимости.

Заведение общего среднего образования может принять решение об освобождении в полном объеме от платы за питание не более 25% численности группы по списку учащихся, которые проживают в пришкольных интернатах.

Учет соискателей образования, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием, ведет классный руководитель/воспитатель.

Какие документы необходимо подавать, чтобы получить льготы на питание:

Обеспечение бесплатным горячим питанием за бюджетные средства осуществляется на основании документов, подтверждающих такое право в соответствии с законодательством (пункт 4 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха).

Для получения льготы необходимо обратиться к руководству учебного заведения с соответствующим заявлением и предоставить копию документов, подтверждающих льготы.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительского воспитания, документом, подтверждающим получение льготы на питание, может быть решение суда или местного исполнительного комитета о предоставлении статуса ребенка-сироты.

Для детей с особыми образовательными потребностями требуется заключение инклюзивно-ресурсного центра.

Для родителей детей из малообеспеченных семей и семей, которые получают помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", основанием для освобождения от платы за питание является справка о назначении такой помощи.

Для детей из числа лиц, определенных в статьях 10 и 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в зависимости от ситуации, это могут быть соответствующие удостоверения родителей или справка (о смерти или гибели, подтверждающей статус, справка по воинской части).

Для детей ВПЛ, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов — справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица и решение исполнительного комитета о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов соответственно.

Для детей из многодетных семей копия удостоверения о предоставлении статуса многодетной семьи.

Напомним, в Украине гражданам льготных категорий предоставляется скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом есть условие — нужно, чтобы доход не превышал установленную норму.