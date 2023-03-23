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У військових хочуть забрати довічні пільги: що запропонують

23 березня 2023 14:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги для військових хочуть скасувати — що планують у Раді
Рада хоче запровадити стипендії для ветеранів на кілька років
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

Про такі плани розповіла голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

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Що запропонують військовим

Депутатка стверджує, що у державному бюджеті може не вистачити коштів на фінансування довічних пільг демобілізованим військовослужбовцям. Тому пропонують встановити грошові стипендії протягом двох-трьох років.

Третьякова заявляє, що з довічними пільгами учасників бойових дій за чинним законодавством є проблеми, адже вони встановлені без урахування спроможності держбюджету. Низка цих пільг не працює. У мирний час таку кількість пільг бюджет компенсувати не здатен.

За її словами, пільги для військових слід зробити більш сучасними та дієвішими. Також після демобілізації військові зможуть претендувати як мінімум на два-три місяці оплачуваної відпустки за рахунок держави. Цей адаптаційний період має забезпечити військовому робоче місце, дохід, стипендію від держави.

Зменшення зарплат військовим

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

Також ми писали, що у Комітеті з питань бюджету ВРУ заявили, що хоч сума видатків на оборону зросла на понад пів трильйона гривень, ухвалені зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.

Варто зауважити, що народні депутати Верховної Ради під час війни отримують "захмарні" заробітні плати. Зокрема, у січні 2023 року лідирував за сумою отриманої виплати — голова парламенту Руслан Стефанчук, якому нарахували 78,9 тисячі гривень за місяць. Також у грудні минулого року з державного бюджету грошову компенсацію за житло надали 131 народному депутату. Сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем, до 2,9 млн гривень.

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