Виплати ВПО — хто з переселенців може повторно оформити допомогу

Люди у тимчасовому притулку. Фото: Pixabay

Юристи перелічили випадки, коли внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право повторно оформити виплати на проживання. Відновити отримання допомоги можуть далеко не всі.

Про це йдеться у групі "Юридичний порадник для ВПО" у соцмережі Facebook.

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Хто має право на повторне призначення виплат ВПО

Як зазначають фахівці, відповідні норми прописані у пункті другому урядової постанови №332 від 20 березня 2022 року. Згідно з ними, з 1 серпня поточного року на призначення допомоги на шість місяців мають право внутрішньо переміщені особи, які звертаються за нею вперше. Вона нараховується щомісяця переселенцю або уповноваженій особі ВПО у випадку недієздатності отримувача або на дитину.

Важлива вимога — людина звертається за допомогою вперше. Відновити отримання допомоги на проживання ВПО у разі повернення з-за кордону чи після повторної евакуації для більшості неможливо, однак є винятки.

"Тобто, якщо особа раніше отримувала допомогу і або самостійно скасувала її у зв'язку з виїздом за кордон чи з поверненням до покинутого місця проживання, або їй було припинено виплату допомоги після проведення перевірки, така особа, на жаль, не може претендувати на її отримання знову", — пояснюють юристи.

Проте, відповідно до пункту п'ятого Постанови, кошти призначають громадянам з числа ВПО, які повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, де тривають чи відбувалися бойові дії (тимчасово окупованих), затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій чи окупації.

Там навели приклад: якщо людина на початку повномасштабної війни перемістилася з Харкова, отримала статус ВПО, однак допомогу на проживання не оформила, згодом повернулася додому, проте через обстріли вирішила знову переміститися, вона вважатиметься такою, що повторно перемістилася. Такі громадяни можуть оформити виплати ВПО, адже вважатимуться, що звернулися за нею вперше.

Проте, якщо громадянин раніше отримував допомогу — у такому випадку не матиме права одержати повторно.

Деякі громадяни мають право на виплати ВПО — які, повернулися з-за кордону. Більшість не можуть отримувати допомогу, якщо перебували за межами країни більше 30 днів поспіль, однак є винятки. Звернутися повторно за допомогою можуть громадяни, які виїздили:

в рамках службового відрядження;

з метою оздоровлення дитини;

у зв'язку зі стажуванням;

через лікування чи реабілітацію;

у зв'язку з хворобою;

через смерть членів своєї сім’ї та родичів;

з метою догляду за хворою неповнолітньою дитиною;

перебували у закладах охорони здоров’я, судових або правоохоронних органах.

Для цього потрібне документальне підтвердження.

Більше про допомогу

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснило щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб, які живуть в інтернатних закладах. Вони мають право на допомогу від держави.

Також ми писали, що понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали ваучери для навчання від держави. Загалом українцям вже було видано 15 353 ваучери на освіту. Серед них 3 200 отримали ВПО, а саме 2 327 жінок та 873 чоловіки.