Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Кто из украинцев может повторно оформить выплаты ВПЛ — объяснение юристов arrow

Кто из украинцев может повторно оформить выплаты ВПЛ — объяснение юристов

15 ноября 2023 08:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты ВПЛ — кто из переселенцев может повторно оформить помощь
Люди во временном убежище. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Юристы перечислили случаи, когда внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право повторно оформить выплаты на жительство. Восстановить получение помощи могут далеко не все.

Об этом говорится в группе "Юридический советчик для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто имеет право на повторное назначение выплат ВПЛ

Соответствующие нормы прописаны в пункте втором правительственного постановления №332 от 20 марта 2022 года. Согласно им, с 1 августа текущего года на назначение помощи на шесть месяцев имеют право внутренне перемещенные лица, которые обращаются за ней впервые. Она начисляется ежемесячно переселенцу или уполномоченному лицу ВПЛ в случае недееспособности получателя или ребенка.

Важное требование — человек обращается за помощью впервые. Возобновить получение помощи на проживание ВПЛ в случае возвращения из-за границы или после повторной эвакуации для большинства невозможно, однако есть исключения.

"То есть, если лицо ранее получало пособие и либо самостоятельно отменило его в связи с выездом за границу или с возвращением к оставленному месту жительства, либо ему было прекращено выплату пособия после проведения проверки, такое лицо, к сожалению, не может претендовать на его получение снова", — объясняют юристы.

Однако, согласно пункту пятого Постановления, средства назначают гражданам из числа ВПЛ, повторно переместившихся с территорий, включенных в перечень территорий, где продолжаются или происходили боевые действия (временно оккупированных), утвержденного Минреинтеграции, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Там привели пример: если человек в начале полномасштабной войны переместился из Харькова, получил статус ВПЛ, однако помощь на проживание не оформил, впоследствии вернулся домой, однако из-за обстрелов решил снова переместиться, он будет считаться повторно переместившимся. Такие граждане могут оформить выплаты ВПЛ, ведь можно считать, что обратились за ней впервые.

Однако если гражданин ранее получал помощь, то в таком случае не будет иметь права получить повторно.

Некоторые граждане имеют право на выплаты ВПЛ — те, которые вернулись из-за границы. Большинство не могут получать помощь, если находились за пределами страны более 30 дней подряд, однако есть исключения. Обратиться повторно за помощью могут граждане, которые выехали:

  • в рамках служебной командировки;
  • с целью оздоровления ребенка;
  • в связи со стажировкой;
  • из-за лечения или реабилитации;
  • в связи с болезнью;
  • из-за смерти членов своей семьи и родственников;
  • с целью ухода за больным несовершеннолетним ребенком;
  • находились в учреждениях здравоохранения, судебных или правоохранительных органах.

Для этого необходимо документальное подтверждение.

Больше о помощи

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило выплаты для внутренне перемещенных лиц, проживающих в интернатных учреждениях. Они имеют право на помощь государства.

Также мы писали, что более трех тысяч внутренне перемещенных получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3200 получили ВПЛ, а именно 2327 женщин и 873 мужчины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме