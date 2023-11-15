Выплаты ВПЛ — кто из переселенцев может повторно оформить помощь

Люди во временном убежище. Фото: Pixabay

Юристы перечислили случаи, когда внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право повторно оформить выплаты на жительство. Восстановить получение помощи могут далеко не все.

Об этом говорится в группе "Юридический советчик для ВПЛ" в соцсети Facebook.

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Кто имеет право на повторное назначение выплат ВПЛ

Соответствующие нормы прописаны в пункте втором правительственного постановления №332 от 20 марта 2022 года. Согласно им, с 1 августа текущего года на назначение помощи на шесть месяцев имеют право внутренне перемещенные лица, которые обращаются за ней впервые. Она начисляется ежемесячно переселенцу или уполномоченному лицу ВПЛ в случае недееспособности получателя или ребенка.

Важное требование — человек обращается за помощью впервые. Возобновить получение помощи на проживание ВПЛ в случае возвращения из-за границы или после повторной эвакуации для большинства невозможно, однако есть исключения.

"То есть, если лицо ранее получало пособие и либо самостоятельно отменило его в связи с выездом за границу или с возвращением к оставленному месту жительства, либо ему было прекращено выплату пособия после проведения проверки, такое лицо, к сожалению, не может претендовать на его получение снова", — объясняют юристы.

Однако, согласно пункту пятого Постановления, средства назначают гражданам из числа ВПЛ, повторно переместившихся с территорий, включенных в перечень территорий, где продолжаются или происходили боевые действия (временно оккупированных), утвержденного Минреинтеграции, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Там привели пример: если человек в начале полномасштабной войны переместился из Харькова, получил статус ВПЛ, однако помощь на проживание не оформил, впоследствии вернулся домой, однако из-за обстрелов решил снова переместиться, он будет считаться повторно переместившимся. Такие граждане могут оформить выплаты ВПЛ, ведь можно считать, что обратились за ней впервые.

Однако если гражданин ранее получал помощь, то в таком случае не будет иметь права получить повторно.

Некоторые граждане имеют право на выплаты ВПЛ — те, которые вернулись из-за границы. Большинство не могут получать помощь, если находились за пределами страны более 30 дней подряд, однако есть исключения. Обратиться повторно за помощью могут граждане, которые выехали:

в рамках служебной командировки;

с целью оздоровления ребенка;

в связи со стажировкой;

из-за лечения или реабилитации;

в связи с болезнью;

из-за смерти членов своей семьи и родственников;

с целью ухода за больным несовершеннолетним ребенком;

находились в учреждениях здравоохранения, судебных или правоохранительных органах.

Для этого необходимо документальное подтверждение.

Больше о помощи

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило выплаты для внутренне перемещенных лиц, проживающих в интернатных учреждениях. Они имеют право на помощь государства.

Также мы писали, что более трех тысяч внутренне перемещенных получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3200 получили ВПЛ, а именно 2327 женщин и 873 мужчины.