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Ціни на нафту впали до рекордного мінімуму — у чому причина

8 травня 2024 14:39
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Світові ціни на нафту впали до мінімуму за два місяці
Видобуток нафти. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У середу, 8 травня, вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent впала нижче 82 доларів за барель. Така вартість чорного золота є найнижчою за два місяці.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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На мінімумі ціни на нафту сягали позначки 81,78 долара. Станом на 14:00 Brent торгується за ціною 82,36 долара. Ціна червневого ф'ючерсу на марку WTI опускалася нижче за позначку в 77 доларів.

Останні два тижні відзначається зниження цін на нафту. Протягом минулих двох місяців, на тлі геополітичних напруженостей на Близькому Сході, вони зростали практично до 92 доларів за барель.

Це зниження котирувань пов'язане з побоюваннями щодо світового економічного зростання, яке може бути сповільнене внаслідок тривалого періоду високих процентних ставок у найбільших економіках.

Нагадаємо, через проведення розслідування владою Південної Кореї партії нафтопродуктів із Росії почали надовго затримуватись у морі з березня цього року. На 5 травня близько двох мільйонів барелів нафти "застрягли" у морі, а деякі судна усе ще знаходяться в районі Оману.

Також ми писали, що Національний банк України зробив прогноз світових цін нафти та природного газу на найближчі три роки. Зокрема, регулятор очікує зниження вартості блакитного палива.

ціни на паливо
нафта
економіка
видобуток

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