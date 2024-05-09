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Китай наращивает импорт нефти и газа — к чему готовится страна

9 мая 2024 12:20
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос на 5,45% по сравнению с предыдущим годом
Китайский нефтяной танкер. Фото: twimg.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос по сравнению с предыдущим годом. Нефтеперерабатывающие заводы страны готовы полностью возобновить свою работу в начале туристического сезона.

Об этом пишет Reuters.

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По данным Главного таможенного управления Китая, импорт сырой нефти в апреле составил 44,72 миллиона метрических тонн, или около 10,88 миллиона баррелей в день. Это на 5,45% больше, чем относительно низкие 10,4 млн баррелей в сутки, импортируемые страной в апреле 2023 года.

За пятидневные каникулы, посвященные Дню труда, которые начались 1 мая, в Китае было совершено более 1,3 миллиарда пассажирских поездок, что на 2,1% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков, трафик на шоссе вырос на 2,1%, а размер авиаперевозок возрос на 8,1%. По данным консалтинговой компании OAG, емкость внутренних авиалиний в апреле выросла на 1,3% по сравнению с прошлым годом.

В производственном секторе Китая в апреле продолжилось медленное восстановление. Импорт замедлился на 5,8% с уровня марта 11,55 млн баррелей в сутки.

"Закупки нефти в Китае замедлились из-за повышения цен на сырую нефть и ослабления внутреннего спроса на дизельное топливо. Ожидается, что спрос на сырую нефть в Китае будет поддержан увеличением экспортной квоты в этом году и запуском нового нефтеперерабатывающего завода позже в этом году", — подчеркнула аналитик Ry Energy в Пекине Линь Е.

Аналитики прогнозируют, что масштабы технического обслуживания на государственных нефтеперерабатывающих заводах Китая достигнут пика во втором квартале года, что повлияет на их производительность. Однако, по данным китайской консалтинговой компании MySteel, количество остановок мощностей на техническое обслуживание на государственных нефтеперерабатывающих заводах будет на 24% ниже, чем в прошлом году.

Импорт природного газа в Китае в апреле также возрос. Объемы поставок выросли на 14,7% по сравнению с прошлым годом — до 10,30 млн тонн. Цены на СПГ для Азии в конце апреля снизились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 43% по сравнению с пиком прошлого года в октябре.

Данные таможни также показали, что экспорт нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин, авиационное и судовое топливо, вырос на 21,46% по сравнению с прошлым годом ранее и составил 4,55 млн тонн.

Напомним, из-за проведения расследования властями Южной Кореи партии нефтепродуктов из России начали надолго задерживаться в море с марта этого года. На 5 мая около двух миллионов баррелей нефти "застряли" в море, а некоторые суда все еще находятся в районе Омана.

Также мы писали, что цены на нефть упали до рекордного минимума. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель. Такая стоимость черного золота самая низкая за два месяца.

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