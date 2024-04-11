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Китай сокращает объемы экспорта — в чем причина

11 апреля 2024 12:08
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Экспорт Китая в марте снова сократился
Терминал порта Нинбо Чжоушань в Китае. Фото: searates.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Экспорт Китая, по мнению аналитиков, сократился в марте после того, как в первые два месяца этого года он рос быстрее, чем ожидалось. Вторая по величине экономика мира на данный моент показывает неравномерные темпы роста.

Об этом сообщают Reuters.

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Ожидается, что торговые данные за март продемонстрируют сокращение экспорта КНР на 2,3% в годовом измерении, частично перекрывая рост на 7,1% в период с января по февраль.

В чем причина снижения экспорта Китая

Аналитики ожидают, что общий рост экспорта Китая существенно снизится по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что дедвейт судов в 20 крупных портах (включая прибытие и отбытие) КНР снизился на 6,2% в годовом исчислении.

В этом году экономика Китая чувствовала себя относительно уверенно после того, как во второй половине 2023 года власти развернули меры по оживлению потребления домохозяйств, а также привлечению частных инвестиций.

Однако рост азиатского гиганта остается неравномерным. Аналитики не ожидают полномасштабного оживления китайской экономики в ближайшее время. Этому главным образом мешает затяжной кризис в секторе недвижимости.

Аналитики также отмечают, что опасения Запада по поводу избыточных мощностей Китая в некоторых отраслях могут создать дополнительные барьеры для экономики страны.

Согласно опросу, импорт Китая, вероятно, увеличился на 1,4% в марте, что медленнее роста на 3,5% за первые два месяца вместе взятых. Экспорт Южной Кореи в Китай в тот же месяц, главный индикатор импорта Китая, вырос на 0,4% по сравнению с годом ранее, улучшившись после падения на 2,4% в феврале.

В целом, данные по Корее показывают, что внутренний спрос в Китае остается вялым. По средней оценке опроса профицит торгового баланса Китая составит 70,2 миллиарда долларов.

Напомним, мы писали, что в США ускорилась инфляция. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах увеличился на 3,5%, что выше спрогнозированного.

Также мы рассказывали, что биткоин вырастет до рекордной отметки в 85 000 долларов. Цена криптовалюты демонстрирует положительные настроения, поскольку инвесторы продолжают активно его накапливать.

Китай
экономика
экспорт
финансы

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