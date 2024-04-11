Экспорт Китая в марте снова сократился

Китай сокращает объемы экспорта — в чем причина
Экспорт Китая, по мнению аналитиков, сократился в марте после того, как в первые два месяца этого года он рос быстрее, чем ожидалось. Вторая по величине экономика мира на данный моент показывает неравномерные темпы роста.
Об этом сообщают Reuters.
Ожидается, что торговые данные за март продемонстрируют сокращение экспорта КНР на 2,3% в годовом измерении, частично перекрывая рост на 7,1% в период с января по февраль.
В чем причина снижения экспорта Китая
Аналитики ожидают, что общий рост экспорта Китая существенно снизится по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что дедвейт судов в 20 крупных портах (включая прибытие и отбытие) КНР снизился на 6,2% в годовом исчислении.
В этом году экономика Китая чувствовала себя относительно уверенно после того, как во второй половине 2023 года власти развернули меры по оживлению потребления домохозяйств, а также привлечению частных инвестиций.
Однако рост азиатского гиганта остается неравномерным. Аналитики не ожидают полномасштабного оживления китайской экономики в ближайшее время. Этому главным образом мешает затяжной кризис в секторе недвижимости.
Аналитики также отмечают, что опасения Запада по поводу избыточных мощностей Китая в некоторых отраслях могут создать дополнительные барьеры для экономики страны.
Согласно опросу, импорт Китая, вероятно, увеличился на 1,4% в марте, что медленнее роста на 3,5% за первые два месяца вместе взятых. Экспорт Южной Кореи в Китай в тот же месяц, главный индикатор импорта Китая, вырос на 0,4% по сравнению с годом ранее, улучшившись после падения на 2,4% в феврале.
В целом, данные по Корее показывают, что внутренний спрос в Китае остается вялым. По средней оценке опроса профицит торгового баланса Китая составит 70,2 миллиарда долларов.
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