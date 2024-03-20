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Китай закупить рекордний об'єм нафти з РФ — скільки та в чому причина

20 березня 2024 13:39
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Китай має намір збільшити імпорт російської нафти у березні
Російський нафтовий танкер. Фото: Ole Berg-Rusten/EPA-EFE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Китай у березні може імпортувати рекордну кількість російської нафти. Цьому сприяють великі обсяги нафти сорту Sokol які рушили до КНР після того, як від них відмовилась Індія через санкційний тиск з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У березні КНР буде отримувати близько 1,7 мільйона барелів російської нафти на день. Очікується, що обсяги видобутку нафти сорту Sokol потрояться в порівнянні з лютим і досягнуть рекордного рівня 379 тисяч барелів на день. Також цього місяця імпорт російської нафти в Китай через трубопровід ССТО, як очікується, становитиме 882 тисяч барелів на день, що стане найвищим показником із січня 2023 року. 

Як зазначається, Китай постійно купував російську нафту після російського вторгнення до України, а нещодавно скористався дешевшим "Соколом" після того, як потоки цієї нафти до Індії скоротилися.

Втім, трейдери не знають, чи всі вантажі нафти з Росії доїдуть до реальних покупців або ж їх доведеться відправити на тимчасове митне зберігання. Причиною цих сумнівів є нерішучість китайських банків брати участь у торгівлі російською нафтою через нещодавні санкції США проти деяких танкерів.

Нагадаємо, Українські атаки на нафтопереробні заводи Росії були дуже вдалими. Дрони завдали серйозної шкоди нафтопереробній промисловості країни-агресора. Це може сприяти виникненню незабаром у РФ дефіциту бензину.

Також ми писали, що експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ. Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

санкції проти Росії
Китай
нафта
експорт
Росія

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