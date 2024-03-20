Китай намерен увеличить импорт российской нефти в марте

Российский нефтяной танкер. Фото: Ole Berg-Rusten/EPA-EFE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Китай в марте может импортировать рекордное количество российской нефти. Этому способствуют большие объемы нефти сорта Sokol, которые отправились в КНР после того, как от них отказалась Индия из-за санкционного давления со стороны США.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В марте КНР будет получать около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы добычи нефти сорта Sokol утроятся по сравнению с февралем и достигнут рекордного уровня 379 тысяч баррелей в день. Также в этом месяце импорт российской нефти в Китай через трубопровод ВСТО, как ожидается, составит 882 тысячи баррелей в день, что станет самым высоким показателем с января 2023 года.

Как отмечается, Китай постоянно покупал российскую нефть после российского вторжения в Украину, а недавно воспользовался более дешевым "Соколом" после того, как потоки этой нефти в Индию сократились.

Впрочем, трейдеры не знают, доедут ли все грузы нефти из России до реальных покупателей или же их придется отправить на временное таможенное хранение. Причиной этих сомнений является нерешительность китайских банков участвовать в торговле российской нефтью из-за недавних санкций США против некоторых танкеров.

Напомним, украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы России были очень удачными. Дроны нанесли серьезный ущерб нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессора. Это может способствовать возникновению вскоре в РФ дефицита бензина.

Также мы писали, что эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ. Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.