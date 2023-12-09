Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Відділення Ощадбанку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2024 року деякі клієнти Ощадбанку можуть не отримати пенсії або інші виплати. Також вони не будуть мати змогу користуватися платіжними картками в цей день через закінчення терміну їхньої дії.

Про це пише видання Pro Гроші, посилаючись на повідомлення Ощадбанку.

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Як відомо, в кінці серпня у фінансовій установі повідомили, що для українців буде автоматично продовжено термін дії пластикової картки. Для того, аби користувачам було зручно, Ощадбанк вже не один раз під час повномасштабної війни змінював умови їхньої експлуатації.

"Коли спливає час застосування (кінцева дата надрукована на лицьовій стороні картки), клієнтам необхідно відвідати найближче відділення банку для видачі нового пластику. Але у зв’язку з повномасштабною війною і безпековими ризиками Ощадбанк продовжив термін для всіх карток, які втрачали дію з лютого 2022 року", — пояснили у матеріалі.

Такі умови є і для соціальних карток, які були видані внутрішньо-переміщеним особам. Ними переселенці могли користуватися для:

оплати товарів і послуг онлайн;

розрахунку у торговельно-сервісній мережі;

зняття готівки в банкоматах;

поповнення рахунку у терміналах.

"У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року", — йдеться у повідомленні Ощадбанку.

Чи будуть працювати картки з 1 січня за такою ж системою

Проте вже після цієї новини банк не сповіщав щодо вирішення цієї проблеми. Тому з 1 січня 2024 року багато українців можуть залишитися без своїх карток, куди надходять пенсії, соцвиплати, заробітні плати тощо.

"Їм доведеться шукати працююче відділення Ощадбанку та перевипускати картку. Більшість клієнтів так і вчинять, але не всі матимуть змогу отримати новий пластик через проживання на тимчасово окупованих територіях або інші проблеми, викликані війною. Не виключено, що до кінця поточного року з’явиться роз’яснення від фінустанови щодо подальших дій", — додали у матеріалі.

Зазначається, що Ощадбанк запустив нову послугу для українців для отримання фізичної картки.

Як відомо, раніше учасники державної програми "єВідновлення" мали оформлювати тільки цифровий рахунок, проте наразі можна прийти до відділення банку та замовити фізичний аналог, аби розраховуватися за товари та послуги не лише в онлайн-форматі.

Які умови видачі такої картки

Для початку українець повинен мати віртуальну картку "єВідновлення", яку було видано раніше.

Також клієнт повинен жити в тій області, яка постраждала через активні бойові дії.

"Процедура оформлення дуже проста. Треба лише прийти у найближче відділення та попросити співробітника банку допомогти з заповненням спеціальної заяви. Після цього вам видадуть фізичку карту для використання державної компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло", — пояснили у виданні.

Нагадаємо, раніше в державному Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.