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Ощадбанк може видавати фальшиві гривні — як діяти і чи є компенсація

8 грудня 2023 09:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Фальшиві гроші в Ощадбанку — клієнти скаржаться на дії банку
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "Ощадбанк" можна отримати фальшиві гроші. Про такі випадки скаржаться самі клієнти.

Про це йдеться в одному зі звернень до банку на порталі "Мінфін".

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Як йдеться у скарзі, клієнтка у відділенні Ощадбанку знімала готівку і їй видали фальшиву купюру номіналом 500 гривень. Проте лише вдома виявила, що одна з купюр була несправжньою. Вона одразу звернулась у банк, щоб з'ясувати ситуацію.

"Було зняття готівки у відділенні банку. Згодом вже вдома виявилось, що одна з купюр 500 грн була фальшива", — йдеться у скарзі.

Вона розповіла, що працівники Ощадбанку забрали купюру та відправили на перевірку, однак у підсумку переклали відповідальність на її плечі, не пообіцявши жодної компенсації. У фінустанові заявили, що потрібно було на місці перевіряти справжність купюр.

"В банку відправили її на перевірку, але сказали що самі винні, що треба кожну купюру (на ощуп), як сказала касир, перевіряти. Жах, якщо в банку дають фальшивку, то вже не знаю", — додала українка.

На порталі відповідну скаргу представники банку проігнорували, залишивши без відповіді.

 

Ощадбанк
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, державна фінустанова "Ощадбанк" запропонує частині своїх клієнтів можливість оформити додаткову картку для державних виплат. Її отримають жителі територій, які постраждали від бойових дій.

Також ми писали, що Ощадбанк здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

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