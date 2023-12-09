Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Отделение Ощадбанка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

С 1 января 2024 года некоторые клиенты Ощадбанка могут не получить пенсии или другие выплаты. Также они не будут иметь возможность пользоваться платежными картами в этот день по истечении срока их действия.

Об этом пишет издание Pro Гроші, ссылаясь на сообщения Ощадбанка.

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Как известно, в конце августа в финансовом учреждении сообщили, что для украинцев будет автоматически продлен срок действия пластиковой карты. Для того, чтобы пользователям было удобно, Ощадбанк уже не раз во время полномасштабной войны изменял условия их эксплуатации.

"Когда истекает время применения (конечная дата напечатана на лицевой стороне карты), клиентам необходимо посетить ближайшее отделение банка для выдачи нового пластика. Но в связи с полномасштабной войной и рисками безопасности Ощадбанк продлил срок для всех карт, которые теряли действие с февраля 2022 года", — объяснили в сообщении.

Такие условия есть и для социальных карт, которые были выданы внутриперемещенным лицам. Ими переселенцы могли пользоваться для:

оплаты товаров и услуг онлайн;

расчета в торгово-сервисной сети;

снятие наличных денег в банкоматах;

пополнение счета в терминалах.

"В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года", — говорится в сообщении Ощадбанка.

Будут ли работать карты с 1 января по такой же системе

Однако уже после этой новости банк не извещал о решении этой проблемы. Поэтому с 1 января 2024 года многие украинцы могут остаться без своих карт, куда поступают пенсии, соцвыплаты, заработные платы и т.д.

"Им придется искать работающее отделение Ощадбанка и перевыпускать карту. Большинство клиентов так и поступят, но не все смогут получить новый пластик из-за проживания на временно оккупированных территориях или других проблем, вызванных войной. Не исключено, что до конца текущего года появится разъяснение от финучреждения относительно дальнейших действий", — добавили в материале.

Отмечается, что Ощадбанк запустил новую услугу для украинцев для получения физической карты.

Как известно, ранее участники государственной программы "єВідновлення" должны были оформлять только цифровой счет, однако сейчас можно прийти в отделение банка и заказать физический аналог, чтобы рассчитываться за товары и услуги не только в онлайн-формате.

Какие условия выдачи такой карты

Для начала украинец должен иметь виртуальную карточку "єВідновлення", которая была издана ранее.

Также клиент должен жить в той области, которая пострадала из-за активных боевых действий.

"Процедура оформления очень простая. Надо только прийти в ближайшее отделение и попросить сотрудника банка помочь с заполнением специального заявления. После этого вам выдадут физическую карту для использования государственной компенсации за поврежденное или разрушенное жилье", — объяснили в издании.

Напомним, ранее в государственном Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.