ПриватБанк не убезпечив клієнтів від зникнення грошей — деталі

Гроші зникли після проведення регламентних робіт

Клієнти державного ПриватБанку розповіли про проблеми після проведення регламентних робіт у застосунку Приват24, який проводили днями. Стверджують, що банківської картки зникли кредитні кошти і тепер нараховуються відсотки.

Про це йдеться порталі Мinfin у розділі відгуків.

Деталі проблеми

Як зазначила одна з клієнток, під час регламентних робіт 19 березня, коли не було доступу до Приват24, у неї зникли 3 745 грн кредитних коштів. Тепер їй нараховують відсотки, адже термін розгляду скарги — до 120 днів.

ПриватБанк заздалегідь попереджав, щоб ніхто не робив транзакцій. Однак після завершення технічних робіт з картки списалися кредитні кошти.

Примітно, що в історії переказів з'явилася інформація про шість відправлень, однак чотири з них заблокувала система. Тоді як у налаштуваннях ліміт на денне зняття становить не більше 50 доларів. Клієнтка одразу заблокувала картку, написавши заявку на повернення коштів.

У ПриватБанку заявили, що розгляд може тривати до 120 днів, однак відсотки за борг нараховуватимуть, штрафи за несплату також, попри шахрайський характер транзакцій.

Клієнтка не користувалася цією карткою, її видали разом із карткою для виплат.

"Питання до служби безпеки банку: чому не зателефонували на підтвердження? Чому пройшло 100 доларів за ліміту на добу 50 доларів? Чому банк нараховує відсоток? Як моя конфіденційна інформація потрапила до шахраїв?" — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку повідомили, що система працює, використовуючи комплекс технічних та програмних засобів, спрямованих на захист персональної інформації та особистих коштів громадян. Для забезпечення високого рівня захисту проводять періодично модернізацію та оновлення.

Щодо зникнення коштів — здійснити оплату в Інтернеті можливо без підтверджуючих дій власника рахунку за умови попереднього введення даних картки на конкретному сайті. Так, якщо клієнт заздалегідь погодив зняття коштів за послугу або товар, то сервіс зможе запросити в банку списання суми.

Ліміт на оплату використовується для зняття на ризикових сайтах, в інших випадках функція не буде задіяна.

Процес оскарження платежів здійснюється за регламентом міжнародної платіжної системи. ПриватБанк не має права сприяти швидкому розгляду заявки на повернення.

Нагадаємо, минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.