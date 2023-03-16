ПриватБанк списує з пенсійних рахунків борги: що відомо
Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на те, що банк може списати наявну заборгованість із пенсійних рахунків. Кошти можуть зняти навіть з внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це йдеться на порталі Мinfin.
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Деталі
Одна з клієнток ПриватБанку розповіла, що вела підприємницьку діяльність у Херсонській області, однак через загрозу життю виїхала. Перебуваючи на підконтрольній території, вирішила офіційно припинити ведення бізнесу та закрити р/рахунок безпосередньо у відділенні ПриватБанку.
Однак фінустанова повідомила про заборгованість за несплату за еквайринг. Вона розповіла, що немає навіть об'єкта торгівлі і рахунок до якого прив’язано термінал закрито. У підсумку заборговану суму списали з пенсійного рахунку.
"Що надходить від ПриватБанку: Вами не сплачено за еквайрінг… У вас борг… Відповідь на емейл ПБ: Схаменіться… Нема об'єкта торгівлі фізично… Нема підприємця такого, як наслідок нема діяльності… Навіть рахунок до якого прив’язано термінал закрито. Що маємо: ПриватБанк — в рахунок заборгованості ми заліземо в Ваш пенсійний рахунок та заберемо стільки, скільки нам треба. Що й відбулося… Питання: а що так можна було?", — йдеться у повідомленні.
Представники "ПриватБанку" не прокоментували дане повідомлення.
Які види боргів списують автоматично
Варто зауважити, що до війни Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників з аліментів, однак процедуру розширили на борги за:
- житлово-комунальні послуги;
- штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);
- зарплати.
Яка передбачена процедура списання коштів
- державний чи приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;
- банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні надати інформацію;
- виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;
- банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;
- виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;
- банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;
- кошти потрапляють до стягувача боргу.
У Міністерстві юстиції зазначали, що банки зобов'язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них. При цьому виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку, і зможе заарештувати тільки потрібну суму, а не все, що є.
Таким чином, для списання коштів потрібне рішення суду, а сама процедура списання — автоматизована.
Більше про ПриватБанк
Нагадаємо, минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.
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