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ПриватБанк списує з пенсійних рахунків борги: що відомо

16 березня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк списує з пенсійних рахунків борги — що відомо
Кошти можуть зняти навіть із переселенців
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на те, що банк може списати наявну заборгованість із пенсійних рахунків. Кошти можуть зняти навіть з внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться на порталі Мinfin.

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Деталі

Одна з клієнток ПриватБанку розповіла, що вела підприємницьку діяльність у Херсонській області, однак через загрозу життю виїхала. Перебуваючи на підконтрольній території, вирішила офіційно припинити ведення бізнесу та закрити р/рахунок безпосередньо у відділенні ПриватБанку.

Однак фінустанова повідомила про заборгованість за несплату за еквайринг. Вона розповіла, що немає навіть об'єкта торгівлі і рахунок до якого прив’язано термінал закрито. У підсумку заборговану суму списали з пенсійного рахунку.

"Що надходить від ПриватБанку: Вами не сплачено за еквайрінг… У вас борг… Відповідь на емейл ПБ: Схаменіться… Нема об'єкта торгівлі фізично… Нема підприємця такого, як наслідок нема діяльності… Навіть рахунок до якого прив’язано термінал закрито. Що маємо: ПриватБанк — в рахунок заборгованості ми заліземо в Ваш пенсійний рахунок та заберемо стільки, скільки нам треба. Що й відбулося… Питання: а що так можна було?", — йдеться у повідомленні.

Представники "ПриватБанку" не прокоментували дане повідомлення.

Які види боргів списують автоматично

Варто зауважити, що до війни Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників з аліментів, однак процедуру розширили на борги за:

  • житлово-комунальні послуги;
  • штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);
  • зарплати.

Яка передбачена процедура списання коштів

  • державний чи приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;
  • банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні надати інформацію;
  • виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;
  • банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;
  • виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;
  • банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;
  • кошти потрапляють до стягувача боргу.

У Міністерстві юстиції зазначали, що банки зобов'язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них. При цьому виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку, і зможе заарештувати тільки потрібну суму, а не все, що є.

Таким чином, для списання коштів потрібне рішення суду, а сама процедура списання автоматизована.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

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