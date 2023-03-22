Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Клиенты ПриватБанка жалуются на исчезновение кредитных средств: что советуют в банке arrow

Клиенты ПриватБанка жалуются на исчезновение кредитных средств: что советуют в банке

22 марта 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк не обезопасил клиентов от исчезновения денег — детали
Деньги исчезли после проведения регламентных работ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты государственного ПриватБанка рассказали о проблемах после регламентных работ в приложении "Приват24", которое проводили на днях. Утверждают, что с банковской карточки исчезли кредитные средства и теперь начисляются проценты.

Об этом говорится в портале Мinfin в разделе отзывов.

Читайте также:

Детали проблемы

Как отметила одна из клиенток, во время регламентных работ 19 марта, когда не было доступа к Приват24, у нее исчезли 3 745 грн кредитных средств. Теперь ей насчитывают проценты, ведь срок рассмотрения жалобы — до 120 дней.

ПриватБанк заранее предупреждал, чтобы никто не совершал транзакции. Однако после завершения технических работ с карты списались кредитные средства.

Примечательно, что в истории переводов появилась информация о шести отправлениях, однако четыре из них заблокировала система. В то время как в настройках лимит на дневное снятие составляет не более 50 долларов. Клиентка сразу заблокировала карту, написав заявку на возврат средств.

В ПриватБанке заявили, что разбирательство может длиться до 120 дней, однако проценты за долг будут начислять, штрафы за неуплату также, несмотря на мошеннический характер транзакций.

Клиентка не пользовалась этой картой, ее выдали вместе с картой для выплат.

"Вопрос в службу безопасности банка: почему не позвонили в подтверждение? Почему прошло 100 долларов при лимите в сутки 50 долларов? Почему банк насчитывает процент? Как моя конфиденциальная информация попала к мошенникам?" — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка сообщили, что система работает с использованием комплекса технических и программных средств, направленных на защиту персональной информации и личных средств граждан. Для обеспечения высокого уровня защиты производят периодически модернизацию и обновление.

Относительно исчезновения средств — осуществить оплату в Интернете возможно без подтверждающих действий владельца счета при предварительном вводе данных карты на конкретном сайте. Так, если клиент заранее согласовал снятие средств за услугу или товар, то сервис может запросить у банка списание суммы.

Лимит для оплаты используется для снятия на рисковых сайтах, в других случаях функция не будет задействована.

Процесс обжалования платежей производится по регламенту международной платежной системы. ПриватБанк не имеет права способствовать скорейшему рассмотрению заявки на возврат.

Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:31 Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з фото

13:28 Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

13:23 В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

13:22 Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"

Оновлено

13:05 В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось

13:00 УДП согласовало переименование первых 12 судов

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

12:56 Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

Новина з відео

12:30 Военное преступление рф: прокуратура начала расследование ракетной атаки по Одессе

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокомментировала утренние взрывы во временно оккупированном Крыму

Новина з відео

11:29 Количество жертв ночного обстрела общежития на Киевщине увеличилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:50 Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты, — Гуменюк

Новина з відео

10:28 В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

Эксклюзив

23:00В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

Новина з відео

22:59 "Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

Новина з фото

12:33 Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

18:55Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Актуальное по теме

None 22 Март 13:31

Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

None 22 Март 13:24

Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

None 22 Март 13:27

Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

None 22 Март 13:23

В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB