ПриватБанк не обезопасил клиентов от исчезновения денег — детали

Деньги исчезли после проведения регламентных работ

Клиенты государственного ПриватБанка рассказали о проблемах после регламентных работ в приложении "Приват24", которое проводили на днях. Утверждают, что с банковской карточки исчезли кредитные средства и теперь начисляются проценты.

Об этом говорится в портале Мinfin в разделе отзывов.

Детали проблемы

Как отметила одна из клиенток, во время регламентных работ 19 марта, когда не было доступа к Приват24, у нее исчезли 3 745 грн кредитных средств. Теперь ей насчитывают проценты, ведь срок рассмотрения жалобы — до 120 дней.

ПриватБанк заранее предупреждал, чтобы никто не совершал транзакции. Однако после завершения технических работ с карты списались кредитные средства.

Примечательно, что в истории переводов появилась информация о шести отправлениях, однако четыре из них заблокировала система. В то время как в настройках лимит на дневное снятие составляет не более 50 долларов. Клиентка сразу заблокировала карту, написав заявку на возврат средств.

В ПриватБанке заявили, что разбирательство может длиться до 120 дней, однако проценты за долг будут начислять, штрафы за неуплату также, несмотря на мошеннический характер транзакций.

Клиентка не пользовалась этой картой, ее выдали вместе с картой для выплат.

"Вопрос в службу безопасности банка: почему не позвонили в подтверждение? Почему прошло 100 долларов при лимите в сутки 50 долларов? Почему банк насчитывает процент? Как моя конфиденциальная информация попала к мошенникам?" — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка сообщили, что система работает с использованием комплекса технических и программных средств, направленных на защиту персональной информации и личных средств граждан. Для обеспечения высокого уровня защиты производят периодически модернизацию и обновление.

Относительно исчезновения средств — осуществить оплату в Интернете возможно без подтверждающих действий владельца счета при предварительном вводе данных карты на конкретном сайте. Так, если клиент заранее согласовал снятие средств за услугу или товар, то сервис может запросить у банка списание суммы.

Лимит для оплаты используется для снятия на рисковых сайтах, в других случаях функция не будет задействована.

Процесс обжалования платежей производится по регламенту международной платежной системы. ПриватБанк не имеет права способствовать скорейшему рассмотрению заявки на возврат.

Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.