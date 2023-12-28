Тарифи на газ — відомо, чи зміняться ціни у 2024 році

Комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розповіли, коли може підвищитися вартість природного газу. Зокрема, оприлюднили плани на 2024 рік.

Про це йдеться у відповіді регулятора на інформаційний запит медіа.

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Коли чекати подорожчання газу

Як зазначають у Нацкомісії, ціни на "блакитне паливо" для населення 2024 року підвищувати не будуть. Там наголошують, що упродовж дії воєнного стану в країні та пів року після місяця, коли буде припинений чи скасований, підвищувати ціни на послуги з надання природного газу для всіх категорій споживачів заборонено. Таким чином, оновлення тарифів можливе після його завершення та скасування мораторію. Планів щодо цінових змін регулятор поки що не має.

"На сьогодні НКРЕКП не планується прийняття жодних рішень в частині підвищення рівнів тарифів на послуги розподілу природного газу в рамках дії мораторію", — йдеться в офіційній відповіді.

Скільки українці заплатять за газ у січні

За даними порталу "ГазПравда", свої річні пропозиції на січень 2024 року опублікували 12 постачальників.

Разом з попередніми місяцями вартість "блакитного палива" залишиться незмінна. Компанії пропонують ціни за один кубометр газу від 7,70 до 9,99 грн.

Зокрема, сім постачальників виставили вартість, що нижча за 8 грн, у п'яти компаній — вища за цю суму.

В Україні переважна більшість (до 98%) побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", тобто 12,4 млн домогосподарств. Їм пропонують природний газ за фіксованою ціною 7,96 грн за один кубометр.

Річні тарифи діятимуть до 1 травня 2024 року включно. Таким чином, до кінця опалювального сезону ціни не зміняться.

Джерело: ГазПравда

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2024 року почнуть діяти оновлені тарифи на електричну енергію. Більше доведеться платити одній категорії споживачів.

Також ми писали, що наступного року держава продовжить надавати українцям допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, очікується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, який стартував цьогоріч.