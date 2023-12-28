Тарифы на газ – известно, изменятся ли цены в 2024 году

Коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказали, когда может повыситься стоимость природного газа. В частности, обнародовали планы на 2024 год.

Об этом говорится в ответе регулятора на информационный запрос медиа.

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Как отмечают в Национальной комиссии, цены на "голубое топливо" для населения в 2024 году повышать не будут. Там подчеркивают, что во время действия военного положения в стране и полгода после месяца, когда будет прекращен или отменен, повышать цены на услуги по предоставлению природного газа для всех категорий потребителей запрещено. Таким образом, обновление тарифов возможно после его завершения и отмены моратория. Планов по ценовым изменениям у регулятора пока нет.

"На сегодняшний день НКРЭКУ не планируется принятие никаких решений в части повышения уровней тарифов на услуги распределения природного газа в рамках действия моратория", — говорится в официальном ответе.

Сколько украинцы заплатят за газ в январе

По данным портала "ГазПравда", свои годовые предложения на январь 2024 года опубликовали 12 поставщиков.

Весте с предыдущими месяцами стоимость "голубого топлива" останется неизменной. Компании предлагают цены за кубометр газа от 7,70 до 9,99 грн.

В частности, семь поставщиков выставили стоимость ниже 8 грн, у пяти компаний — выше этой суммы.

В Украине подавляющее большинство (до 98%) бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", то есть 12,4 млн домохозяйств. Им предлагают природный газ по фиксированной цене 7,96 грн за один кубометр.

Годовые тарифы будут действовать до 1 мая 2024 года включительно. Таким образом, до конца отопительного сезона цены не изменятся.

Источник: ГазПравда

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине с 1 января 2024 г. начнут действовать обновленные тарифы на электрическую энергию. Больше придется платить одной категории потребителей.

Также мы писали, что в следующем году государство продолжит оказывать украинцам помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, стартовавшего в этом году.