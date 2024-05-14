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Коли завершиться бичачий тренд і наскільки подорожчає BTC — прогнози економіста і трейдера

14 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Економіст Тімоті Петерсон та аналітик Crypto Caeser спрогнозували, коли завершиться бичачий тренд та зросте вартість BTC
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: fool.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бичачий тренд біткоїна може завершитися вже наступного року. До цього періоду вартість криптовалюти становитиме до 350 тисяч доларів.

Про це в суботу, 11 травня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) економіст Тімоті Петерсон.

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Петерсон вважає, що до завершення бичачого тренду залишається лише вісім місяців.

"Ґрунтуючись на історичних даних, можна сказати, що поточний бичачий тренд завершиться в січні 2025 року. Враховуючи швидкість популяризації біткоїна і попередні відкати, виходить, що пікова вартість монети під час цього циклу становитиме від 175 тисяч доларів до 350 тисяч доларів", — написав він.

Економіст робив прогноз з урахуванням аналізу динаміки того, як біткоїн змінювався після досягнення історичного максимуму в минулому. Зазвичай після встановлення нового рекорду вартість монети падає, а знову зростає та досягає нового піку приблизно через 320 днів. Цьогоріч криптовалюта подорожчала до максимальної позначки в понад 73 тисячі доларів у березні, тому очікувати наступного цінового рекорду варто в січні.

Що каже про завершення бичачого тренду аналітик Crуpto Caesar

На відміну від Тімоті Петерсона, аналітик Crуpto Caesar вважає, що поточний цикл на ринку біткоїна триватиме не так довго, як попередні. Про це трейдер написав у соцмережі Х (раніше Twitter) у суботу, 11 травня.

За його прогнозами, вартість BTC сягне максимальної позначки вже в жовтні 2024 року. Це може статися, тому що цьогоріч біткоїн відновив історичний максимум до того, як у квітні відбувся халвінг.

Нагадаємо, за прогнозом співзасновника Twitter Джека Дорсі, у 2030 році біткоїн коштуватиме більше мільйона доларів.

Раніше експерти міжнародного банку Standard Chartered заявили, що біткоїн вже досяг локального дна, бо був на позначці — 56,5 тисячі доларів. Далі ж вартість BTC становитиме 200 тисяч доларів.

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