Економіст Тімоті Петерсон та аналітик Crypto Caeser спрогнозували, коли завершиться бичачий тренд та зросте вартість BTC

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: fool.com

Бичачий тренд біткоїна може завершитися вже наступного року. До цього періоду вартість криптовалюти становитиме до 350 тисяч доларів.

Про це в суботу, 11 травня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) економіст Тімоті Петерсон.

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Петерсон вважає, що до завершення бичачого тренду залишається лише вісім місяців.

"Ґрунтуючись на історичних даних, можна сказати, що поточний бичачий тренд завершиться в січні 2025 року. Враховуючи швидкість популяризації біткоїна і попередні відкати, виходить, що пікова вартість монети під час цього циклу становитиме від 175 тисяч доларів до 350 тисяч доларів", — написав він.

This shows the historical price behavior of #Bitcoin. When the value is at 0, Bitcoin is making a new all-time high. Remarkably, this period of new ATHs consistently lasts about 320 days (in green). Based on history, we can say that this bull market will end in January 2025.… pic.twitter.com/KgPc1dVqQk — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 11, 2024

Економіст робив прогноз з урахуванням аналізу динаміки того, як біткоїн змінювався після досягнення історичного максимуму в минулому. Зазвичай після встановлення нового рекорду вартість монети падає, а знову зростає та досягає нового піку приблизно через 320 днів. Цьогоріч криптовалюта подорожчала до максимальної позначки в понад 73 тисячі доларів у березні, тому очікувати наступного цінового рекорду варто в січні.

Що каже про завершення бичачого тренду аналітик Crуpto Caesar

На відміну від Тімоті Петерсона, аналітик Crуpto Caesar вважає, що поточний цикл на ринку біткоїна триватиме не так довго, як попередні. Про це трейдер написав у соцмережі Х (раніше Twitter) у суботу, 11 травня.

#Bitcoin’s 4 year cycle has little to do with the halving cycle. They are both distinct from each other.



Measuring from peak to peak but most importantly low to low the cycles (thus far) have been 4 years.



However, given #Bitcoin has breached ATH prior to the halving and the… pic.twitter.com/rKxaCWhf6a — 👑Crypto Caesar👑™️ (@crypto_caesar1) May 11, 2024

За його прогнозами, вартість BTC сягне максимальної позначки вже в жовтні 2024 року. Це може статися, тому що цьогоріч біткоїн відновив історичний максимум до того, як у квітні відбувся халвінг.

Нагадаємо, за прогнозом співзасновника Twitter Джека Дорсі, у 2030 році біткоїн коштуватиме більше мільйона доларів.

Раніше експерти міжнародного банку Standard Chartered заявили, що біткоїн вже досяг локального дна, бо був на позначці — 56,5 тисячі доларів. Далі ж вартість BTC становитиме 200 тисяч доларів.