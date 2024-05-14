Экономист Тимоти Петерсон и аналитик Crypto Caeser спрогнозировали, когда завершится бычий тренд и вырастет стоимость BTC

Монеты биткоин. Фото иллюстративное: fool.com

Бычий тренд биткоина может завершиться уже в следующем году. К этому периоду стоимость криптовалюты составит до 350 тысяч долларов.

Об этом в субботу, 11 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) экономист Тимоти Петерсон.

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Петерсон считает, что до завершения бычьего тренда остается всего восемь месяцев.

"Основываясь на исторических данных, можно сказать, что текущий бычий тренд завершится в январе 2025 года. Учитывая скорость популяризации биткоина и предыдущие откаты, выходит, что пиковая стоимость монеты во время этого цикла составит от 175 тысяч долларов до 350 тысяч долларов", — написал он.

Этот показывает исторический ценность behavior of #Bitcoin . Если значение является на 0, Bitcoin представляет собой новый all-time high. Remarkably, этот период из новых ATHs consistently last o 320 days (in green). Базированный на истории, мы можем думать, что этот bull market will end in January 2025.… pic.twitter.com/KgPc1dVqQk — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 11, 2024

Экономист делал прогноз с учетом анализа динамики того, как биткоин изменялся после достижения исторического максимума в прошлом. Обычно после установки нового рекорда стоимость монеты падает, а снова растет и достигает нового пика примерно через 320 дней. В этом году криптовалюта подорожала до максимальной отметки более чем в 73 тысячи долларов в марте, поэтому ожидать следующего ценового рекорда стоит в январе.

Что говорит о завершении бычьего тренда аналитик Crуpto Caesar

В отличие от Тимоти Петерсона, аналитик Crуpto Caesar считает, что текущий цикл на рынке биткоина продлится не так долго, как предыдущие. Об этом трейдер написал в соцсети Х (ранее Twitter) в субботу, 11 мая.

#Bitcoin 's 4 year cycle has do to with halving cycle. Они являются отдельными от всех других.



Measuring from peak to peak but most важно low to low the cycles (thus far) должны быть 4 года.



However, Given #Bitcoin has breached ATH prior k halving and the… pic.twitter.com/rKxaCWhf6a — 👑Crypto Caesar👑™️ (@crypto_caesar1) May 11, 2024

По его прогнозам, стоимость BTC достигнет максимальной отметки уже в октябре 2024 года. Это может произойти, потому что в этом году биткоин восстановил исторический максимум до того, как в апреле прошел халвинг.

Напомним, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, в 2030 году биткоин будет стоить больше миллиона долларов.

Ранее эксперты международного банка Standard Chartered заявили, что биткоин уже достиг локального дна, потому что был на отметке — 56,5 тысячи долларов. Далее стоимость BTC будет составлять 200 тысяч долларов.