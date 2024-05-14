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Когда завершится бычий тренд и насколько подорожает BTC — прогнозы экономиста и трейдера

14 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Экономист Тимоти Петерсон и аналитик Crypto Caeser спрогнозировали, когда завершится бычий тренд и вырастет стоимость BTC
Монеты биткоин. Фото иллюстративное: fool.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бычий тренд биткоина может завершиться уже в следующем году. К этому периоду стоимость криптовалюты составит до 350 тысяч долларов.

Об этом в субботу, 11 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) экономист Тимоти Петерсон.

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Петерсон считает, что до завершения бычьего тренда остается всего восемь месяцев.

"Основываясь на исторических данных, можно сказать, что текущий бычий тренд завершится в январе 2025 года. Учитывая скорость популяризации биткоина и предыдущие откаты, выходит, что пиковая стоимость монеты во время этого цикла составит от 175 тысяч долларов до 350 тысяч долларов", — написал он.

Экономист делал прогноз с учетом анализа динамики того, как биткоин изменялся после достижения исторического максимума в прошлом. Обычно после установки нового рекорда стоимость монеты падает, а снова растет и достигает нового пика примерно через 320 дней. В этом году криптовалюта подорожала до максимальной отметки более чем в 73 тысячи долларов в марте, поэтому ожидать следующего ценового рекорда стоит в январе.

Что говорит о завершении бычьего тренда аналитик Crуpto Caesar

В отличие от Тимоти Петерсона, аналитик Crуpto Caesar считает, что текущий цикл на рынке биткоина продлится не так долго, как предыдущие. Об этом трейдер написал в соцсети Х (ранее Twitter) в субботу, 11 мая.

По его прогнозам, стоимость BTC достигнет максимальной отметки уже в октябре 2024 года. Это может произойти, потому что в этом году биткоин восстановил исторический максимум до того, как в апреле прошел халвинг.

Напомним, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, в 2030 году биткоин будет стоить больше миллиона долларов.

Ранее эксперты международного банка Standard Chartered заявили, что биткоин уже достиг локального дна, потому что был на отметке — 56,5 тысячи долларов. Далее стоимость BTC будет составлять 200 тысяч долларов.

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