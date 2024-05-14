Экономист Тимоти Петерсон и аналитик Crypto Caeser спрогнозировали, когда завершится бычий тренд и вырастет стоимость BTC

Когда завершится бычий тренд и насколько подорожает BTC — прогнозы экономиста и трейдера
Бычий тренд биткоина может завершиться уже в следующем году. К этому периоду стоимость криптовалюты составит до 350 тысяч долларов.
Об этом в субботу, 11 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) экономист Тимоти Петерсон.
Прогноз экономиста о завершении бычьего тренда и росте BTC в цене
Петерсон считает, что до завершения бычьего тренда остается всего восемь месяцев.
"Основываясь на исторических данных, можно сказать, что текущий бычий тренд завершится в январе 2025 года. Учитывая скорость популяризации биткоина и предыдущие откаты, выходит, что пиковая стоимость монеты во время этого цикла составит от 175 тысяч долларов до 350 тысяч долларов", — написал он.
Этот показывает исторический ценность behavior of #Bitcoin . Если значение является на 0, Bitcoin представляет собой новый all-time high. Remarkably, этот период из новых ATHs consistently last o 320 days (in green). Базированный на истории, мы можем думать, что этот bull market will end in January 2025.… pic.twitter.com/KgPc1dVqQk— Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 11, 2024
Экономист делал прогноз с учетом анализа динамики того, как биткоин изменялся после достижения исторического максимума в прошлом. Обычно после установки нового рекорда стоимость монеты падает, а снова растет и достигает нового пика примерно через 320 дней. В этом году криптовалюта подорожала до максимальной отметки более чем в 73 тысячи долларов в марте, поэтому ожидать следующего ценового рекорда стоит в январе.
Что говорит о завершении бычьего тренда аналитик Crуpto Caesar
В отличие от Тимоти Петерсона, аналитик Crуpto Caesar считает, что текущий цикл на рынке биткоина продлится не так долго, как предыдущие. Об этом трейдер написал в соцсети Х (ранее Twitter) в субботу, 11 мая.
#Bitcoin 's 4 year cycle has do to with halving cycle. Они являются отдельными от всех других.— 👑Crypto Caesar👑™️ (@crypto_caesar1) May 11, 2024
Measuring from peak to peak but most важно low to low the cycles (thus far) должны быть 4 года.
However, Given #Bitcoin has breached ATH prior k halving and the… pic.twitter.com/rKxaCWhf6a
По его прогнозам, стоимость BTC достигнет максимальной отметки уже в октябре 2024 года. Это может произойти, потому что в этом году биткоин восстановил исторический максимум до того, как в апреле прошел халвинг.
Напомним, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, в 2030 году биткоин будет стоить больше миллиона долларов.
Ранее эксперты международного банка Standard Chartered заявили, что биткоин уже достиг локального дна, потому что был на отметке — 56,5 тысячи долларов. Далее стоимость BTC будет составлять 200 тысяч долларов.
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