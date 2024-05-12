Коли курс біткоїна зросте до мільйона доларів

Монета BTC. Фото ілюстративне: ixbt.com

У 2030 році вартість біткоїна перевищить мільйон доларів США. До зростання курсу призводить екосистема, в якій понад 400 мільонів криптовалютних користувачів.

Про це в в інтерв'ю виданню Piratewires заявив співзасновник соцмережі Twitter (Х), керівник технологічної компанії Block Джек Дорсі.

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Джек Дорсі припускає, що вже у 2030 році монета досягне рекордної позначки в мільйон доларів. Але це не межа.

"Не знаю. Більше... принаймні, мільйона. Я думаю, що він досягне цієї цифри і вийде за її межі. Але я думаю, що цікава не тільки ціна. Найдивовижніше в біткойні, крім історії його заснування, те, що кожен, хто працює над ним, або отримує за нього зарплату, або купує його для себе — кожен, хто докладає хоч якихось зусиль, щоб зробити його кращим, — робить кращою всю екосистему, що змушує ціну зростати", — зазначив Дорсі.

Нагадаємо, в адміністрації Байдена розкритикували законопроєкт про зберігання BTC.

Раніше експерти міжнародного банку Standard Chartered, заявили, що вартість криптовалюти, яка вже сягнула локального дна, може зрости до 200 тисяч доларів.