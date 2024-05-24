Коливання гривні — у НБУ пояснили, що відбувається з нацвалютою

Член ради НБУ Василь Фурман. Фото: УНІАН

Невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Про це заявив член ради Національного банку України (НБУ) Василь Фурман в ефірі "Ми-Україна".

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Він нагадав, що від жовтня минулого року Національний банк України перейшов до політики керованої гнучкості.

"Ми заявили про те, що курс гривні буде коливатися в ту чи іншу сторону. По суті за цей проміжок часу, саме на сьогодні, ми спостерігаємо коливання в ту чи іншу сторону. Нацбанк неодноразово заявляв про те, що ми не будемо фіксувати курс", — зазначив Фурман.

Водночас він наголосив, що нині валютний ринок в Україні дещо розбалансований. Це полягає в тому, що імпорт значно перевищує експорт.

"Наприклад, по минулому року дефіцит зовнішніх торговельних операцій склав 37 мільярдів доларів. Тобто імпорт на цю суму більший, ніж експорт. Якщо говорити про цей рік — це десь 32 мільярди доларів. Але завдяки тому, що у нас значні надходження міжнародної фінансової допомоги у іноземній валюті, то Національний банк України може продавати значні кошти зі своїх золотовалютних резервів для того, щоб балансувати валютний ринок. Тому оте незначне коливання, про яке ви говорите, в принципі я б назвав ринковим коливанням", — пояснив член ради НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 24 травня, зафіксували рекордну вартість долара. Іноземна валюта зросла до понад 40,1 гривень за один долар.

Ми також писали, що колишня очильниця Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева публічно розкритикувала політику керівництва Нацбанку. Вона наголосила, що саме через неправильну монетарну та валютну політику НБУ під час війни Міністерство фінансів України недоотримало 200 млрд грн.