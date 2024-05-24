Колебания гривны — в НБУ объяснили, что происходит с нацвалютой

Член совета НБУ Василий Фурман. Фото: УНИАН

Небольшие колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Об этом заявил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман в эфире "Мы-Украина".

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Он напомнил, что с октября прошлого года Национальный банк Украины перешел к политике управляемой гибкости.

"Мы заявили о том, что курс гривны будет колебаться в ту или иную сторону. По сути за этот промежуток времени, именно на сегодняшний день, мы наблюдаем колебания в ту или иную сторону. Нацбанк неоднократно заявлял о том, что мы не будем фиксировать курс", — отметил Фурман.

В то же время он подчеркнул, что сейчас валютный рынок в Украине несколько разбалансирован. Это в том, что импорт значительно превышает экспорт.

"К примеру, по прошлому году дефицит внешних торговых операций составил 37 миллиардов долларов. То есть импорт на эту сумму больше экспорта. Если говорить об этом году — это где-то 32 миллиарда долларов. Но благодаря тому, что у нас значительные поступления международной финансовой помощи в иностранной валюте, Национальный банк Украины может продавать значительные средства из своих золотовалютных резервов для того, чтобы балансировать валютный рынок. Поэтому то незначительное колебание, о котором вы говорите, в принципе я бы назвал рыночным колебанием", — объяснил член совета НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в пятницу, 24 мая, зафиксировали рекордную стоимость доллара. Иностранная валюта выросла до более чем 40,1 гривен за один доллар.

Мы также писали, что бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева публично раскритиковала политику руководства Нацбанка. Она подчеркнула, что именно из-за неправильной монетарной и валютной политики НБУ во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.