Долар зріс до позначки 40,11 гривень

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 24 травня, зафіксували рекордну вартість долара. Іноземна валюта зросла до понад 40,1 гривень за один долар.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Так, вперше в історії України офіційний курс долара перевищив позначку 40 грн.

Станом на сьогодні за підсумками торгів на міжбанку, курс долара встановлено на рівні 40,1153 гривень. У п'ятницю його вартість складала 39,9205 гривень.

Водночас здорожчала й інша іноземна валюта — євро. Його ціна сягнула 43,4910.

Скриншот курсу валюти

Раніше ми писали, що НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту.

Крім того, колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева публічно розкритикувала нинішню політику керівництва НБУ. За її словами, через неправильну монетарну та валютну політику під час війни Мінфін недоотримало 200 млрд грн.