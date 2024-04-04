В Украине одобрили проект закона об усилении контроля за игорным бизнесом

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Фокус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 4 апреля, одобрил законопроект №9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей". В частности, он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщил заместитель председателя Финансового комитета Ярослав Железняк.

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"Комитет одобрил 9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом. За основу — единогласно весь комитет", — написал нардеп.

Он также подчеркнул, что кроме ликвидации комиссии и передачи функций на Минцифры, в законе №9256-д есть другие важные пункты:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Железняк подчеркнул, что все это заработает на практике только и только одновременно с эффективной борьбой с тенью.

"Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы", — написал замглавы Финкомитета.

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Что еще стоит знать

Напомним, нардеп Ярослав Железняк рассказал о новом законопроекте, который усилит контроль за азартными играми. Он сообщил, что проект включает многие нормы об ужесточении требований по рекламе, а также нормы по запрету участия военнослужащих в онлайн-казино.

Мы также писали, сколько на рекламе казино зарабатывают популярные телеграммы-каналы Украины. Охват одной публикации в популярных каналах, например в "Трухе", доходит до миллиона читателей. Поэтому для крупного бизнеса, в частности для игорного, телеграмма — идеальная площадка для рекламы.