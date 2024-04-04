Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Комитет по вопросам финансов одобрил законопроект по усилению контроля за игорным бизнесом arrow

Комитет по вопросам финансов одобрил законопроект по усилению контроля за игорным бизнесом

4 апреля 2024 15:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине одобрили проект закона об усилении контроля за игорным бизнесом
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Фокус
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 4 апреля, одобрил законопроект №9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей". В частности, он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщил заместитель председателя Финансового комитета Ярослав Железняк.

Читайте также:

"Комитет одобрил 9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом. За основу — единогласно весь комитет", — написал нардеп.

Он также подчеркнул, что кроме ликвидации комиссии и передачи функций на Минцифры, в законе №9256-д есть другие важные пункты:

  • ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
  • определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
  • совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);
  • установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Железняк подчеркнул, что все это заработает на практике только и только одновременно с эффективной борьбой с тенью.

"Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы", — написал замглавы Финкомитета.

null
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, нардеп Ярослав Железняк рассказал о новом законопроекте, который усилит контроль за азартными играми. Он сообщил, что проект включает многие нормы об ужесточении требований по рекламе, а также нормы по запрету участия военнослужащих в онлайн-казино.

Мы также писали, сколько на рекламе казино зарабатывают популярные телеграммы-каналы Украины. Охват одной публикации в популярных каналах, например в "Трухе", доходит до миллиона читателей. Поэтому для крупного бизнеса, в частности для игорного, телеграмма — идеальная площадка для рекламы.

Ярослав Железняк
деньги
азартные игры
казино
законопроект
игорный бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК