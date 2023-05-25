OnlyFans вийшла з ринку РФ — скільки сплатила податків в Україні

Мобільний застосунок сервісу OnlyFans. Фото: google.com.ua

В Україні з початку року завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 3,2 млрд гривень. Зокрема, компанія OnlyFans, яка повністю вийшла з російського ринку, сплатила понад 23 млн грн податку.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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"Почнемо з того, що схоже всіх цікавить найбільше. Компанія OnlyFans. З початку року вона нарахувала 620 тис. дол. податку та сплатила 23,3 млн грн до бюджету. Додамо, що сервіс повністю вийшов з РФ і фінансує тільки нашу армію", — зазначив Гетманцев.



Він зауважив, що за підсумком поданих за перший квартал поточного року спрощених декларацій з податку на додану вартість особи-нерезиденти задекларували близько 23,5 млн євро та 27,1 млн дол. (1,9 млрд грн).

Найбільшу суму коштів задекларували за перший квартал 2023 року компанії Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software та AMAZON.

На податковому обліку на 30 осіб-нерезидентів збільшилось платників, до 87-ми, за рік.

Термін сплати податку за перший квартал — до 9 червня 2023 року, тому ще чекають на 700 млн грн.

OnlyFans на ринку РФ

Відомо, що сайт OnlyFans — сервіс із передплати на контент, популярний в індустрії розваг для дорослих, на початку року перестав відкриватися у користувачів з території Росії.

Після початку війни в Україні сервіс заборонив реєстрацію користувачам з РФ та заморозив старі облікові записи. У квітні OnlyFans заблокував рахунки російських моделей і перестав здійснювати їм виплати через нібито проблеми з транзакціями в РФ.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.