OnlyFans вышла с рынка РФ — сколько уплатила налогов в Украине

Мобильное приложение OnlyFans. Фото: google.com.ua

В Украине с начала года благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 3,2 млрд гривен. В частности, компания OnlyFans, полностью вышедшая с российского рынка, уплатила более 23 млн грн налога.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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"Начнем с того, что, похоже, всех интересует больше всего. Компания OnlyFans. С начала года она насчитала 620 тысяч долларов налога и уплатила 23,3 млн грн в бюджет. Добавим, что сервис полностью вышел из РФ и финансирует только нашу армию", — подчеркнул Гетманцев.



Он отметил, что по итогам поданных за первый квартал текущего года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лица-нерезиденты задекларировали около 23,5 млн евро и 27,1 млн долл. (1,9 млрд грн).

Наибольшую сумму задекларировали за первый квартал 2023 года Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software и AMAZON.

На налоговом учете на 30 человек-нерезидентов увеличилось плательщиков, до 87-ми, за год.

Срок уплаты налога за первый квартал — до 9 июня 2023 года, поэтому еще ждут 700 млн грн.

OnlyFans на рынке РФ

Известно, что сайт OnlyFans — сервис по подписке на контент, популярный в индустрии развлечений для взрослых, в начале года перестал открываться у пользователей с территории России.

После начала войны в Украине сервис запретил регистрацию пользователям из РФ и заморозил старые аккаунты. В апреле OnlyFans заблокировал счета российских моделей и перестал производить им выплаты из-за якобы проблем с транзакциями в РФ.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.