Компанії РФ використовують криптовалюту для розрахунків з Китаєм, який утримався від санкцій

Криптовалюта, ілюстративне зображення. Фото: EPA/UPG

Щонайменше два провідні виробники металів у Росії, які не підпадають під санкції, почали використовувати криптовалюти для проведення деяких своїх транскордонних операцій із переважно китайськими клієнтами та постачальниками. У деяких випадках розрахунки здійснюються через Гонконг.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 28 травня.

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Використовують криптовалюту для розрахунків

Російські компанії, що займаються торгівлею металами, як-от нікель і сталь, із початку конфлікту стикаються з проблемами отримання платежів за свої товари та закупівлі обладнання та сировини. Це відбувається навіть, якщо проти них не введено санкції. Цей факт підтверджує вплив міжнародних обмежень на економіку Росії.

Навіть у Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій і став основним ринком збуту для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів і обладнання, цього року фінансові операції ускладнилися. Це пов'язано з тим, що Міністерство фінансів США погрожує вторинними санкціями кредиторам, які допомагають ухилятися від санкцій, що призвело до посилення заходів дотримання.

"З стейблкойнами переказ може тривати всього 5-15 секунд і коштувати кілька центів, що робить такі транзакції досить ефективними, коли відправник уже має базу активів у стейблкойнах", — сказав експерт із цифрових валют і співзасновник компанії Resolv Labs Іван Козлов.

Він додав, що в країнах, які стикаються з проблемами доларової ліквідності та контролю над капіталом, транскордонні розрахунки за допомогою криптовалют і, зокрема, прив’язаних до долара стейблкойнів, є відносно поширеною практикою, і не тільки в сировинних товарах.

Використання криптовалюти для розрахунків є частою практикою

Використання криптовалюти для платежів не є чимось незвичним для країн, які перебувають під санкціями.

"Транзакції щодо вантажів із Венесуели, де знаходяться найбільші у світі підтверджені запаси нафти, все частіше здійснюються за допомогою Tether. Багато угод — які відбуваються з великими знижками — укладаються через посередників у Дубаї", — йдеться в повідомленні.

Тим часом деякі товарні фірми обрали інший шлях для розрахунків по бартерним угодах, які також колись вважались "екзотичними". За ними товар обмінюється на товари, що поставляються до Росії, повністю уникаючи транскордонних перевезень.

Нагадаємо, що деякі західні компанії, як, наприклад, Avon Products, Air Liquide і Reckitt, незважаючи на те, що планували залишити ринок Росії, вирішили залишитися. Причина утому, що бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

Раніше ми писали, що Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за постачання озброєння з Північної Кореї. Японський уряд рішуче засудив такі дії та назвав їх порушенням безпекових резолюцій ООН.

Також Європейський Союз включив до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe). Таке рішення ЄС ухвалив за пропозицією Чехії.