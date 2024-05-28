Компании РФ используют криптовалюту для расчетов с Китаем, который воздержался от санкций

Криптовалюта, иллюстративное изображение. Фото: EPA/UPG

По меньшей мере два ведущих производителя металлов в России, не подпадающих под санкции, начали использовать криптовалюты для проведения некоторых своих трансграничных операций с преимущественно китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях расчеты производятся через Гонконг.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 28 мая.

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Используют криптовалюту для расчетов

Российские компании, занимающиеся торговлей металлами, например никель и сталь, с начала конфликта сталкиваются с проблемами получения платежей за свои товары и закупки оборудования и сырья. Это происходит даже если против них не введены санкции. Этот факт подтверждает влияние международных ограничений на экономику России.

Даже в Китае, не присоединившемся к международным санкциям и ставшем основным рынком сбыта для многих российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, в этом году финансовые операции усложнились. Это связано с тем, что Министерство финансов США угрожает вторичными санкциями кредиторам, помогающим уклоняться от санкций, что привело к ужесточению мер соблюдения.

"Со стейблкойнами перевод может длиться всего 5-15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции достаточно эффективными, когда отправитель уже имеет базу активов в стейблкойнах", — сказал эксперт по цифровым валютам и соучредитель компании Resolv Labs Иван Козлов.

Он добавил, что в странах, которые сталкиваются с проблемами долларовой ликвидности и контроля над капиталом, трансграничные расчеты с помощью криптовалют и, в частности, привязанных к доллару стейблкойнов, относительно распространенной практикой, и не только в сырьевых товарах.

Использование криптовалют для расчетов является частой практикой

Использование криптовалюты для платежей не является чем-то необычным для стран, находящихся под санкциями.

"Транзакции по грузам из Венесуэлы, где находятся крупнейшие в мире подтвержденные запасы нефти, все чаще совершаются с помощью Tether. Многие сделки, которые происходят с большими скидками, заключаются через посредников в Дубае", — говорится в сообщении.

Между тем, некоторые товарные фирмы выбрали другой путь для расчетов по бартерным соглашениям, которые также когда-то считались "экзотическими". За ними товар обменивается на поставляемые в Россию товары, полностью избегая трансграничных перевозок.

Напомним, некоторые западные компании, как, например, Avon Products, Air Liquide и Reckitt, несмотря на то, что планировали покинуть рынок России, решили остаться. Причина в том, что бюрократические преграды растут, а потребительская активность возобновляется.

Ранее мы писали, что Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.

Также Европейский Союз включил в список санкций пророссийских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.