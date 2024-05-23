Програміст Ласло Ханец у травні 2010 року обміняв 10 тисяч біткоїнів на дві піци

Монети біткоїн на тлі піци. Фото ілюстративне: bitcoinchaser.com

У травні 2010 року криптовалюта вважалася марною і майже нічого не коштувала. Першою комерційною транзикцією з використанням біткоїна став обмін криптовалюти на піцу.

Про оборудку повідомив спільноті bitcointalk.org програміст Ласло Ханец, який позбувся біткоїнів задля того, щоб поласувати піцою.

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Подробиці першої транзикції з біткоїном

18 травня 2010 року програміст Ласло Ханец запропонував обміняти 10 тисяч біткоїнів на піцу. Пропозицію програміста прийняли 22 травня. За криптовалюту хлопець отримав дві піци від Papa John's.

"Я хочу повідомити, що успішно обміняв 10 тисяч біткоїнів на піцу", — написав Ласло того дня на платформі bitcointalk.org.

Скриншот повідомлення на bitcointalk.org

За поточним курсом BTC монети, які програміст віддав за піцу, коштують близько 670 мільйонів доларів.

У 2021 році про цю визначну подію згадали в публікації на сторінці мережі піцерій Papa John's у соцмережі Х (раніше Twitter).

"11 років тому дуже голодний програміст Ласло Ханец сплатив 10 тисяч біткоїнів за дві піци Papa John's, що ознаменувало найпершу в історії транзикцію піци за біткоїни", — йдеться в повідомленні компанії.

11 years ago today, a very hungry programmer, Laszlo Hanyecz, paid 10,000 bitcoin for two Papa John's pies, marking the very first bitcoin pizza transaction, ever. Considering today’s bitcoin value, that trade is worth roughly $613 million. Happy #BitcoinPizzaDay ! — Papa Johns (@PapaJohns) May 22, 2021

Нагадаємо, популярний біткоїн-критик — економіст Пітер Шифф заявив, що біткоїн помер. До таких висновків експерт прийшов через те, що останнім часом перша криптовалюта надто повільно зростає в ціні.

Також ми повідомляли про те, що британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт планує відмовитися від фіатної валюти та інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів.