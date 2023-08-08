Компенсація до 100 тис. грн за втрачений урожай — хто і як може отримати

Гроші у руках. Фото: google.com

Держава виплатить українцям одноразові компенсації за втрачений урожай через підрив греблі Каховської ГЕС. Розмір виплати становитиме 3,31 тис. грн за одну сотку земельної ділянки, де втрачено врожай.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто може отримати гроші за втрачений врожай

У відомстві зазначають, що допомогу нададуть на площу, яка не перевищуватиме:

20 соток для Миколаївської області (максимально — 66,36 тис. грн);

30 соток для Херсонської області (максимально — 99,54 тис. грн).

Допомогу надаватимуть фізособам, у власності яких земельна ділянка для індивідуального садівництва, або для:

селянського господарства;

будівництва й обслуговування житлового будинку;

господарських будівель, споруд.

Джерело: Мінреінтеграції

Як отримати кошти за збитки

Щоб отримати гроші, необхідно підтвердити право власності на ділянку. Рішення про надання коштів ухвалять на основі:

витягу з Держреєстру майнових прав на нерухоме майно;

державного акта на право приватної власності на землю;

державного акта на право власності на землю — у разі відсутності інформації про зареєстровані речові права на нерухомість та наявність у Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також потрібно подати заяву до 1 вересня 2023 року.

Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції.